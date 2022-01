Emoções da GT Winter Series no Estoril | AutoSport

Foram 27 os carros reunidos no Estoril para enfrentar o segundo evento da temporada 2021/2022 da GT Winter Series e as três primeiras corridas de 2022. Para além de um pelotão com uma enorme variedade, havia acima de tudo uma enorme competitividade, bastantes pilotos a fazer a sua estreia na GTWS e “velhos conhecidos” da competição novamente em pista.



Qualificações

Como era esperado, os melhores tempos foram conseguidos na qualificação que teve lugar logo de manhã e aproveitando o tempo ainda fresco. A equipa Olimp Racing dominou as duas sessões colocando os seus dois Ferrari 488 GT3 no topo da tabela de tempos.

Karol Basz e Krystian Korzeniowski ditaram o ritmo, os dois pilotos polacos foram os únicos a conseguir marcar voltas no segundo 36 renegando assim Javier Ibran Pardo, que está muito familiarizado com o Estoril, para o segundo lugar no seu Ligier LMP3. O piloto espanhol estava visivelmente satisfeito com a primeira fila da grelha. “Ganhamos na corrida”, brincou o espanhol.

Na classe Cup-R, Ulrich Ziegler destacou-se mais uma vez com o seu Porsche 991.2 GT3 Cup, que era visivelmente rápido e parecia sentir-se muito confortável no circuito português. Os dois Porsche 992 GT3 Cup presentes (Sebastian Glaser e Oscar Löfquist) tiveram um duelo de longa duração, que Oscar decidiu a seu favor, partindo assim da terceira linha da grelha, perdendo ligeiramente (1:40.2) para o Ferrari GT3 de Uwe Lauer que partia assim à sua frente.

O “dominador GT4” foi Theo Oeverhaus, o jovem alemão já tinha conseguido os melhores tempos e ganho a classe GT4 na ronda de Dezembro em Portimão. No Estoril não baixou de ritmo com o entrar do novo ano e colocou o seu AMG GT4 da CV- Performance Group no topo da classe com um tempo de 1:43.291, deixando mesmo dois 991 Cup atrás dele.

A BMW España entrou no evento, excelentemente preparada e de forma visivelmente bem-disposta. Embora Marcel Marchewicz da Schnitzelalm Racing tenha estabelecido o tempo de referência com o seu BMW M2 CS Racing, os espanhóis encurtaram a distância face à jornada de Portimão mostrando-se muito motivados em lutar pela vitória na BMW M2 CS Winter Cup.



Corrida 1

No início da primeira corrida, no domingo, com um sol de primaveril, Marcin Jedlinski conseguiu impor a potência do seu Ferrari sobre Javier Ibran Pardo na largada e manter-se na frente. A primeira curva do traçado do Estoril é conhecida por existirem habitualmente contactos, no entanto, no arranque, os 27 carros passaram todos sem toques ou problemas.

Oscar Löfquist, com o seu 992 GT3 Cup tirou partido da situação e, ao partir da terceira linha, ultrapassou dois carros da classe GT3, teoricamente mais rápidos. O piloto sueco conseguiu contruir uma vantagem confortável que manteve até ao final garantindo um terceiro lugar na classificação geral na sua primeira participação na GTWS. Chapeau!

Em 4º lugar, Johannes Kapfinger, num Porsche 991.2 GT3 Cup preparado pela Huber Motorsport, foi o mais rápido dos carros do troféu monomarca Porsche da geração anterior, seguido por Simon Eibl no Porsche da Laptime Performance. De notar, que esta foi a primeira corrida de Kapfinger, parece que temos um enorme talento em mãos! Javier Ibran Pardo foi quem mais perdeu depois de um erro no arranque da corrida. No entanto, o espanhol foi capaz de aproveitar ao máximo a grande capacidade aerodinâmica do Ligier conseguindo chegar ao topo da classificação, vencendo tanto na classe PROTO como à geral. Javier Ibran demonstrou toda a sua destreza de condução ao assinalar a volta mais rápida da corrida com um notável 1:37.811.

Na classe GT4, a corrida estava animada pela discussão do lugar intermédio do pódio. Theo Oeverhaus depressa se distanciou dos seu concorrentes diretos seguindo o mote: “Está na frente, fica na frente”, o talentoso piloto alemão entreteve-se na disputa de posições com os concorrentes da classe CUP R que teoricamente seriam mais velozes. Os campeões em título (Haub/Jilkova no AMG GT4 da DRAGO Racing ZVO) não conseguiram acompanhar o ritmo de Oeverhaus, mas saíram da primeira corrida com o segundo posto na sua classe e demonstrando um ritmo consistente.

Na BMW M2 CS Racing Winter Cup, Jose de los Milagros impressionou com o seu ritmo de corrida, o experiente piloto espanhol conseguiu igualar os tempos por volta do seu adversário direto Crack Marchewicz. Este par passou os 25 minutos da corrida “colados” sendo um dos principais pontos de interesse da primeira corrida do fim de semana. A propósito, a BMW Espana terá dois carros M2 CS Racing na grelha a partir da ronda de Jerez.

Na classe CUP-S, dedicada a Caymans GT4, o piloto sueco da Team WILECO Driver voltou a destacar-se em relação aos restantes concorrentes. Kennet Ahnelov superou a competição na sua primeira corrida e terminou imediatamente atrás dos atuais campeões (Haub/Jilkova).



Corrida 2

O duelo da corrida foi Löfquist vs. Glaser, ambos em Porsche 992 GT3. Não só se debateram entre eles, mas também pressionaram de forma aguerrida Uwe Lauer no Ferrari 488 GT3 da Die Biermacher Racing. O alemão sentiu bastantes dificuldades em se defender dos Porsche principalmente nas retas. Löfquist adiantou-se primeiro sobre Glaser e logo depois sobre Lauer. Especialmente o duelo contra Glaser é digno de menção, porque traz as batalhas da Porsche Carrera Cup Alemanha para o traçado do Estoril.

Javier Ibran Pardo não teve vida facilitada. No seu LMP3, o espanhol sentiu que o seu carro não é um dos mais rápidos principalmente nas retas, fazendo com que o protótipo perdesse posições para os Porsche Cup. Pardo encontrava-se preso no miolo do pelotão impedindo que o LP3 utilizasse a sua principal vantagem, a aerodinâmica que se encontrava prejudicada pela falta de “ar limpo”.

Oeverhaus já nos habituou a que o domínio da classe GT4 fosse dele. Haub por mais que tentasse não conseguiu igualar os tempos por volta do piloto da CV- Performance Group. O piloto americano cometeu um erro perdendo o lugar intermédio para o colega de equipa de Oeverhaus, Ricardo Dort. O jovem alemão, Dort sem pensar duas vezes agarrou o segundo lugar da classe garantindo à equipa a dobradinha na última corrida de Sprint. Haub assim, teve que se contentar com o terceiro posto na corrida de Sprint.

Van Ommen e Zakowski da Team DRAGO Racing ZvO terão de arranjar algo para a próxima ronda em Jerez de modo a igualar o ritmo de Oeverhaus.

Um Safety Car pouco depois do meio da corrida devido a um problema técnico com o Cayman GT4 da Bluemle Racing que derramou fluidos na pista veio gerar alguma confusão. No Pit Lane a tensão era palpável, pois de repente estava o pelotão de novo todo concentrado. Quando faltavam apenas três minutos para o final dos 25 minutos de prova, a corrida foi reiniciada e com apenas duas voltas restantes, estas prometiam ser impróprias para cardíacos.

Enquanto Uwe Lauer no Ferrari 488 GT3 não teve nenhuma oportunidade para atacar, Glaser ainda tinha contas a ajustar com Löfquist, que, no entanto, o piloto sueco prevaleceu e terminou em terceiro lugar na geral pela segunda vez no fim de semana da GTWS. Contudo, Glaser foi fortemente pressionado na última volta pelo AMG GT3 da Goodspeed, com Piotr Wira ao volante. O polaco Wira bem que pressionou nos espelhos de Glaser, mas teve de se contentar com o P5. Os vencedores na classificação geral na segunda corrida de sprint foram os dois Ferraris 488 GT3 da Olimp Racing, que estabeleceram tempos fantásticos desde o início, conseguindo se separar do resto do pelotão. No entanto, o Safety Car veio proporcionar um final de corrida quase ao Photo Finish. Karol Basz foi o vencedor da corrida mostrando-se muito contente ao sair do elegante Ferrari.

Corrida de Endurance

Com o Sol a baixar na Serra de Sintra, a corrida de 45 minutos teve o seu início. Ao invés das outras duas corridas esta tinha a particularidade de have uma paragem obrigatória, e, para aqueles partilhavam o carro, a troca de pilotos era obrigatória. Mais uma vez, os dois Ferraris da Olimp ocupavam a primeira fila da grelha e não havia dúvidas na mente de quem assistia de que estes iriam discutir a vitória de início ao fim. No entanto, a imprevisibilidade das corridas atacou e o Ferrari que partia da segunda posição caiu para quarto lugar após as paragens obrigatórias. A dupla de Basz/Jedlinski, que partiram da Pole-Position, obteve outra vitória, conseguindo a façanha de obter o tempo mais rápido de todo o fim de semana, completando as 12 curvas do traçado do Estoril num rapidíssimo 1:36.387.

O Ferrari da Die Biermacher Racing de Uwe Lauer, que trouxe Francesco Lopez para ajudar na corrida de Endurance, terminou em segundo lugar a apenas um segundo atrás do ás Basz em termos de tempo de volta mais rápida, o que mostrou a rapidez do Ferrari da Die Biermacher Racing.

Durante todo o fim-de-semana, Johannes Kapfinger impressionou. Nas suas primeiras corridas, o jovem de 18 anos liderou na frente dos pilotos experientes no seu 991.2 GT3 Cup triunfando na classe Cup-R juntamente com o seu irmão gémeo.

Oeverhaus, que conduzia a solo, venceu novamente, completando assim o pleno com 6 vitórias em 6 corridas. Haub/Jilkova tiveram que se contentar com a segunda posição. No entanto, a corrida não foi um mar de rosas para Oeverhaus pois na paragem obrigatória, o AMG GT4 da Drago Racing ZvO conseguiu voltar à corrida na liderança da classe depois de Jilkova ter completado um turno de condução onde a distância para Oeverhaus nunca foi maior do que 3 segundos. Assim a dupla Jilkova / Haub conseguia ultrapassar o AMG GT4 da CV Performance nas boxes. Haub foi capaz de manter durante algum tempo Oeverhaus nos seus espelhos, resistindo às investidas do alemão mostrando um grande espírito de luta. No entanto Oeverhaus, que era um segundo por volta mais rápido, finalmente prevaleceu e foi capaz de ultrapassar.

Quando falamos da KKraemer Racing a primeira coisa que nos vem à cabeça são as corridas de Resistência, e o porquê foi evidente pelo resultado obtido na corrida de Endurance, uma vez que conseguiram colocar os seus 981 GT4 CS até meio da classificação geral e conquistando assim a vitória na CUP S. Veremenko e o chefe de equipa Karsten Kraemer, que não resistiu e teve que competir no seu carro, saíram do Autódromo do Estoril satisfeitos.

Com as três corridas completas, as 27 equipas demonstraram que a consistência e o trabalho perfeito nas boxes são chave nas corridas de maior duração.



GTWS chega a meio e Jerez é o próximo desafio

O GT Winter Series chega agora a meio da sua temporada e aguarda com expectativa mais duas paragens fabulosas. O próximo evento terá lugar em Jerez, na Andaluzia, a 12/13 de fevereiro de 2022. O circuito, conhecido do MotoGP e no passado da Fórmula 1, este oferece condições ótimas e com um traçado muito rápido e muito técnico que certamente será do agrado dos pilotos.