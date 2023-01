Emil Frey Racing vai competir com o novo Ferrari 296 GT3 | AutoSport

Depois de ter conquistado o título por equipas no ADAC GT Masters em 2022 e a Silver Cup no GT World Challenge Europe em 2021 com o Lamborghini Huracán GT3 Evo, a equipa suíça Emil Frey Racing vai deixar de operar este carro italiano para o substituir por outro do mesmo país, mas neste caso o novíssimo Ferrari 296 GT3 – desenvolvido pela Oreca para a marca italiana – que fez a sua estreia em pista no fim de semana passado no ‘Roar before the Rolex 24’ do IMSA em Daytona. Dá-se assim uma troca direta entre equipas e marcas, visto que a Iron Lynx tinha confirmado no final do ano passado deixar de competir com GT3 da Ferrari para começar a operar o GT3 da Lamborghini (sendo ainda parceira da marca italiana para o LMDh que se estreia em 2024), enquanto agora a Emil Frey Racing faz o caminho inverso

Os responsáveis da equipa confirmaram a troca de veículos ao final de quatro anos, mas ainda não anunciaram qual o campeonato onde vão competir, sabendo-se para já que o novo GT3 da Ferrari compete no GT World Challenge Europe e IMSA, enquanto o “antigo” 488 GTE Evo mantém-se inscrito no campeonato do mundo de resistência (WEC), devendo de acontecer a substituição dos carros apenas na época 2024.

“Desde outubro de 2022, nós, como Grupo Emil Frey, fomos autorizados a representar a marca Ferrari em Munique”, explicou o responsável da equipa Lorenz Frey-Hilti. “Estamos satisfeitos por podermos trabalhar em conjunto com a Ferrari também nas corridas. Resta-nos pouco tempo antes do início da temporada. Contudo, com o novíssimo Ferrari 296 GT3 e a nossa longa experiência em GT3 estamos confiantes de estar bem preparados até à nossa primeira corrida”.