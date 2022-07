Tetracampeão nacional de karting, Frederico Peters, às portas da ELMS | AutoSport

Com apenas 18 anos, Frederico Peters voltou a mostrar o seu talento no primeiro verdadeiro teste com um protótipo LMP3, na passada semana, no Circuito de Barcelona, em Espanha. Jovem português, que foi tetracampeão nacional de karting e que já subiu aos pódios na Fórmula 4, procura o ‘salto’ definitivo para o mundo dos automóveis.

Frederico Peters é um dos talentos natos do automobilismo nacional. Começou a andar de kart praticamente ao mesmo tempo que começou a andar – há fotografias de Peters, com 13 meses de idade ao volante, de um carrinho infantil no Kartódromo de Évora, gerido pelo pai, Peter Peters, ele próprio um dos melhores valores da sua geração.

O jovem piloto de Évora começou a competir no Karting com seis anos, na categoria Iniciação, onde foi logo campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal. Mais tarde, em 2012, foi campeão nacional na Cadete e depois na Júnior, em 2018. No ano passado, sagrou-se tetracampeão nacional através da categoria-rainha do Karting nacional, a X30 Sénior, num pelotão que superava os 30 concorrentes.

Pelo meio, Frederico Peters teve as primeiras experiências no mundo dos monolugares através da Fórmula 4. Disputou algumas provas no campeonato de F4 do Sudeste Asiático, em 2019, onde conseguiu logo dois pódios e a vitória entre os rookies, na pista de Sepang, na Malásia. O seu talento natural também ficou visível quando pilotou pela primeira vez um protótipo das 24 Horas de LeMans, um LMP2 da equipa Algarve Pro Racing, em Portimão.

Na passada semana, Frederico Peters teve a oportunidade de fazer um verdadeiro teste de dois dias com um LMP3 do Team Virage, equipa de origempolaca, mas que opera a partir de Espanha. Foi no famoso Circuito de Barcelona, que recebe anualmente a Fórmula 1, que o promissor piloto de 18 anos deixou os elementos do Team Virage impressionados com a sua rapidez e maturidade. Ficou a escassos 0,2s do melhor tempo da sessão de testes, com pneus bastante usados e perante pilotos com muito maior experiência em protótipos.“Correu muito bem. Foram dois dias de verdadeira descoberta, da pista e do próprio carro, pois nunca tinha tido a oportunidade de fazer um verdadeiro teste, com várias séries de voltas e um carro afinado para o meu tamanho”, referiu Frederico Peters, após a sessão com o Ligier P320, em Barcelona. “Foram cerca de 350 quilómetros em pista ao longo dos dois dias e senti-me muito bem, quer em termos físicos quer em termos de performance e adaptação ao carro. A equipa gostou muito e há hipótese de fazermos novo teste em Portimão, em setembro. Vamos ver”.

A grande promessa portuguesa

Depois das brilhantes carreiras internacionais de nomes como Filipe Albuquerque, Álvaro Parente e António Félix da Costa, Frederico Peters poderá ser um dos ‘pontas de lança’ nacionais no mundo dos monolugares e protótipos. Uma oportunidade que depende, como sempre, dos apoios e investimento que conseguir captar para o seu percurso, concretizando uma oportunidade há muito merecida. “Sim, o meu sonho desde criança é ser piloto profissional, seja em que categoria for, fórmulas, protótipos, etc.Foi para isso que trabalhei ao longo de todos estes anos. Temos grandes exemplos de talentos em Portugal que estão entre os melhores do mundo no automobilismo. Eu só preciso de uma oportunidade etenho a certeza que quando surgir, vou agarrá-la com o máximo empenho”, concluiu o jovem piloto de Évora, que em Barcelona ficou bem mais perto de uma futura estreia na ELMS (EuropeanLeMans Series) ou na ALMS (AsianLeMans Series).