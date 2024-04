Sucessão de pódios dá confiança a Pedro Perino para o arranque da ELMS

A European Le Mans Series (ELMS) começa este fim de semana com as 4 Horas de Barcelona e Pedro Perino está determinado a prosseguir a sequência de cinco pódios que iniciou no final de 2023. O jovem piloto de apenas 18 anos vai partilhar o Ligier da Inter Europol com o britânico Kai Askey e o russo Alexander Bukhantsov.

Há menos de um mês, Pedro Perino fez uma grande corrida no circuito de Paul Ricard, em França, onde recuperou do 12º lugar até ao pódio (2º lugar) da categoria LMP3 da European Endurance Prototype Cup. Foi o quinto pódio consecutivo para o piloto de Oeiras, que já tinha terminado a época de 2023 com dois pódios em Portimão na European Le Mans Series (ELMS) e um pódio nos GT4 no Campeonato de Portugal de Velocidade, no Estoril.

Resultados que dão uma motivação extra a Pedro Perino para o seu grande objetivo da temporada: a época da European Le Mans Series (ELMS), onde vai partilhar o Ligier LMP3 da Inter Europol com Kai Askey e Alexander Bukhovtsev.“Sinto-me bem e confiante, apesar de ainda estar a recuperar os melhores níveis físicos, depois do acidente que tive em Portimão”, revelou Pedro Perino, que sofreu fraturas, em janeiro, num despiste motivado por uma falha nos travões, no Autódromo Internacional do Algarve. “Temos feito um excelente trabalho em equipa. A Inter Europol dá todas as garantias de profissionalismo e eu, o Kai e o Alex já nos conhecemos bem, por isso a expectativa está em alta. Gostava muito de subir ao pódio já no arranque do campeonato, mas sabemos que o pelotão é muito competitivo e há várias equipas com o mesmo objetivo”, disse o jovem piloto português.

Primeira de seis provas da European Le Mans Series, as 4 Horas de Barcelona terão 43 carros divididos pelas categorias LMP2, LMP2 Pro/Am, LMP3 e LMGT3.