Rui Andrade: “Vou tentar repetir o mesmo projeto deste ano” | AutoSport

Rui Andrade esteve em Portimão para correr na última jornada do ano do ELMS. O piloto angolano tem acumulado muitos quilómetros de competição este ano, com bons resultados à mistura. Estivemos à conversa com o piloto antes da prova de quatro horas, onde correu pela Duqueine Team, conquistando um nono lugar na sua categoria: