Rui Andrade: Um luso-angolano na LMP2 da ELMS

O ACO revelou hoje uma lista de 43 concorrentes para a temporada 2021 da European Le Mans Series, e entre eles, a correr com licença portuguesa, marca presença o angolano Rui Andrade. O piloto está inscrito no Aurus 01-Gibson (Pro/Am) da G-Drive Racing, ao lado do norte-americano John Falb.O jovem de 21 anos, corre desde 2018, passou pela Fórmula 4 espanhola, no ano seguinte correu em Portugal na Fórmula Ford, onde fez duas corridas, com um Fórmula Tuga 1000, também passou pela Fórmula Renault Eurocup, e Euroformula Open onde fez 17 corridas, somando 4 pontos. Correu também na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, foi quinto na competição, depois de seis pódios, tendo o ano passado disputado 18 corridas na Euroformula Open, num Dallara F320. Ruma agora à LMP2 na ELMS.