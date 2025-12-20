Rui Andrade regressa ao ELMS em 2026 com a Iron Lynx

Rui Andrade vai disputar a temporada de 2026 do European Le Mans Series (ELMS) com a Iron Lynx, ao volante de um Mercedes‑AMG GT3 EVO, regressando ao campeonato como campeão em título da classe LMGT3.​

O piloto angolano entra na sua quarta participação no ELMS, depois de uma estreia marcante em 2021, ano em que conquistou o título LMP2 Pro‑Am. Em 2025 voltou ao campeonato numa categoria diferente, somando duas vitórias e mais um pódio a caminho da conquista do título LMGT3.​

Em 2026, Andrade mantém-se na mesma classe mas muda de estrutura, alinhando pela Iron Lynx e transitando para um Mercedes‑AMG GT3 EVO, numa combinação que representa um novo ciclo desportivo na resistência europeia.​

Parceria com Ameerh Naran na Iron Lynx

Rui Andrade irá partilhar o carro n.º 63 da Iron Lynx com o piloto do zimbabweano, Ameerh Naran, ficando a confirmação do terceiro elemento da tripulação adiada para uma fase posterior. A formação italiana reforça assim o seu alinhamento na categoria GT3 com um campeão em título e um conjunto com experiência comprovada em provas de longa duração.​

Calendário ELMS 2026 e ambições

O calendário de 2026 do ELMS inclui seis rondas, com início em abril, no Circuit de Barcelona‑Catalunya, e passagens por traçados de referência como Silverstone e Spa‑Francorchamps, antes do encerramento em outubro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.​

Andrade assume o regresso ao campeonato “com motivação extra” por voltar como campeão LMGT3 e por enfrentar o desafio de uma nova equipa e de um novo carro, enquanto a sua gestora, Maria Catarineu, destaca o feito de o piloto já ter conquistado títulos em duas categorias distintas do ELMS, sublinhando a confiança no seu desempenho em 2026.