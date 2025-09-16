Rui Andrade conquista pódio épico nas 4 Horas de Silverstone do ELMS

Rui Andrade com primeiro pódio em Silverstone, grande andamento em condições perigosas, subiu à terceira posição no campeonato

A temporada de 2025 do European Le Mans Series (ELMS) foi palco de um feito notável para o piloto angolano Rui Andrade, que garantiu um pódio nas 4 Horas de Silverstone. A bordo do ‘Chromevette’ #82 da TF Sport, Andrade partilhou a condução com Hiroshi Koizumi e Charlie Eastwood, enfrentando condições meteorológicas extremamente desafiantes no icónico circuito britânico, que o ELMS visitava após um longo interregno.

Prestação notável em condições desafiantes

Partindo da sétima posição da grelha, com Hiroshi Koizumi ao volante, a equipa da TF Sport demonstrou uma estratégia exemplar. Apesar das várias interrupções por bandeira vermelha e do final da corrida sob as mesmas condições, a consistência foi o fator determinante para o sucesso. Rui Andrade, no seu duplo turno intermédio, exibiu uma performance soberba, mantendo o carro firmemente na luta pela liderança enquanto a chuva se intensificava e as condições se tornavam traiçoeiras. Charlie Eastwood completou a última fase da corrida, cruzando a meta em terceiro lugar no evento caseiro da TF Sport, marcando o primeiro pódio de Andrade neste circuito lendário.

Luta pelo título mais aberta

A conquista de 15 pontos em Silverstone impulsionou Andrade, Koizumi e Eastwood da sétima para a terceira posição na classificação geral do campeonato. Com apenas 14 pontos de diferença para os líderes e 26 pontos ainda em disputa na ronda final da temporada, a luta pelo título permanece totalmente em aberto, prometendo emoção até ao último momento.

Rui Andrade expressou a sua satisfação após a corrida: “Foi uma corrida muito desafiante, com as mudanças de tempo e as bandeiras vermelhas, mas mantivemo-nos fiéis ao nosso plano e levámos para casa um pódio, o meu primeiro aqui em Silverstone. Estou muito orgulhoso da equipa e dos meus colegas, e agora vamos para a última ronda prontos para lutar pelo campeonato.”

Final de temporada em Portimão

A temporada de 2025 do European Le Mans Series culminará a 18 de outubro, com a derradeira prova a ser disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Todas as atenções estarão centradas nesta final, onde o desfecho do campeonato será decidido.