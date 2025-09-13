Qualificação intensa no ELMS em Silverstone: VDS Panis Racing e Iron Dames em destaque

LMP2: Masson Conquista a Pole e Aumenta Vantagem no Campeonato

Esteban Masson, ao volante do Oreca número 48 da VDS Panis Racing, garantiu a pole position na qualificação para as Goodyear 4 Horas de Silverstone, uma etapa crucial do Campeonato Europeu de Le Mans Series (ELMS). Com esta prestação, Masson assegurou um ponto valioso, que eleva a liderança da sua equipa para 21 pontos no campeonato. O piloto francês registou um tempo de 1m42.343, superando Matteo Cairoli, da Iron Lynx-Proton, e Nick Yelloly, da Inter Europol Competition, que partirão da segunda e terceira posições, respetivamente. A equipa Algarve Pro Racing, com Théo Pourchaire, também se destacou, terminando a sessão em quarto lugar.

A CLX Motorsport de Manuel Espírito Santo foi 5ª da LMPS e a Nielsen Racing de Filipe Albuquerque, oitava.

LMP2 Pro/Am: Hyett reduz distância para os Líderes

Na categoria LMP2 Pro/Am, PJ Hyett, da equipa AO by TF Oreca-Gibson, conquistou a pole position com uma volta de 1m45.318. A sua prestação foi marginalmente superior, apenas 0,017 segundos mais rápida que a de Giorgio Roda, da Proton Competition. Este resultado permitiu a Hyett somar um ponto importante, encurtando para apenas dois pontos a diferença para os líderes do campeonato, a Algarve Pro Racing. Kriton Lentoudis, piloto da Algarve Pro Racing, enfrentou dificuldades na qualificação, terminando em oitavo e, consequentemente, partirá do fundo da grelha da sua classe.

LMP3 e LMGT3: destaques em pista húmida

A qualificação da categoria LMP3 assistiu a uma alteração na tendência, com Griffin Peebles, da WTM by Rinaldi Racing Duqueine, a quebrar a sequência de quatro poles consecutivas da CLX Motorsport. Peebles assegurou a pole position com o tempo de 1m53.038, apenas duas décimas de segundo à frente de Gillian Henrion, da RLR MSport Ligier.

Na categoria LMGT3, as Iron Dames voltaram a impressionar. Celia Martin, ao volante do Porsche número 85, conquistou a sua primeira pole position no ELMS, registando uma volta de 2m11.819. Martin superou Martin Berry, da Iron Lynx Mercedes-AMG, e Takeshi Kimura, da Kessel Racing Ferrari, numa sessão disputada em condições de pista húmida que foi secando progressivamente. Os líderes do campeonato, Racing Spirit of Leman, iniciarão a corrida da terceira posição. A TF Sport de Rui Andrade foi sétima da LMGT3.

Corrida antecipada devido a alerta meteorológico

As Goodyear 4 Horas de Silverstone, originalmente agendadas para as 12h00 BST de domingo, 14 de setembro, terão o seu início antecipado para as 11h00 BST (hora de Portugal Continental). Esta alteração deve-se a um alerta meteorológico emitido pelo Met Office do Reino Unido, que prevê chuva intensa e ventos fortes para o final da tarde. A decisão visa permitir que a corrida decorra antes da chegada das condições climatéricas adversas, garantindo a segurança e a integridade da prova.