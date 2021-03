Pietro Fittipaldi e Rui Andrade na G-Drive Racing/Algarve Pro Racing

A Champion G-Drive Racing, equipa que é operada pela Algarve Pro Racing vai ter como pilotos no European Le Mans Series (ELMS) 2021 John Falb, Pietro Fittipaldi e Rui Andrade. Um brasileiro, outro angolano, língua portuguesa numa equipa portuguesa.

Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, é a mais recente contratação para a Algarve Pro Racing.

O piloto brasileiro venceu a NASCAR Late Model Championship antes de se mudar para a Europa para seguir uma carreira de monolugares, e entre os seus feitos mais notáveis estão as vitórias no campeonato de Fórmula Renault 2.0, a série de fórmulas MRF baseada na Índia durante o Inverno de 2015-16, e a iteração final da Fórmula V8 3.5 da World Series em 2017.

Estes sucessos abriram-lhe portas na F1, quando o jovem piloto brasileiro assumiu o papel de piloto oficial de testes e reserva na Haas F1 Team.

Participou nos testes de pré-época e de jovem piloto, mas acabou por correr pela Haas no Grande Prémio Sakhir e Abu Dhabi 2020, substituindo o lesionado Romain Grosjean, e embora continue com a Haas na capacidade de piloto reserva, comprometeu-se também a uma temporada completa de ELMS com a G-Drive Racing operada pela Algarve Pro Racing: “Estou realmente feliz por ter a oportunidade de competir na European Le Mans Series 2021 com a G-Drive Racing/Algarve Pro Racing”, disse Fittipaldi. “Será a minha primeira campanha LMP2 e estou realmente ansioso por ela, especialmente porque a minha família tem um historial muito forte em corridas de carros desportivos na endurance. o meu primo Christian (Fittipaldi) é três vezes vencedor das 24 Horas Daytona e o meu tio Max (Papis) tem duas vitórias em Daytona, por isso eles serão certamente capazes de dar bons conselhos!

Tenho muita experiência em carros de rodas destapadas mas também corri e testei carros fechados, fui o estreante mais rápido num teste de fim de temporada no 919 Hybrid LMP1 da Porsche. No entanto, levo sempre as coisas passo a passo porque cada carro requer um estilo e uma abordagem diferentes, e pode levar tempo a adaptar-me. O meu primeiro teste com o Algarve Pro Racing está a chegar muito em breve e estou muito entusiasmado. Esta temporada vai ser uma experiência diferente e será óptimo trabalhar com John (Falb) e Rui (Andrade)”.

Rui Andrade, tem vindo a progredir nas classificações de monolugares juniores, mas também causou uma boa impressão na sua estreia nas corridas de endurance na série Asiática Le Mans de 2021, tendo acumulado três pódios ao lado dos seus companheiros de equipa, Falb e Franco Colapinto: “Estamos a sair duma temporada asiática muito bem sucedida, não apenas para a Algarve Pro Racing, mas especificamente para o carro #25”, disse Andrade. “Sabíamos que seria um desafio porque os nossos rivais da LMP2 tinham bons line up Pro com muita experiência em corridas de endurance, mas confiámos na orientação e experiência de John e aprendemos muito. Acabámos por ser muito rápidos e todos nos sentimos confortáveis e confiantes na nossa capacidade como equipa após a primeira corrida no Dubai – a G-Drive Racing operada pela Algarve Pro Racing fez um excelente trabalho.

“Tendo provado que temos bom ritmo na Ásia, estou realmente ansioso por entrar na ELMS 2021. Pietro (Fittipaldi) é uma adição fantástica porque é realmente rápido e, sendo um tipo tão bom, a química vai ser óptima. Conheço muito bem cada um dos circuitos do calendário ELMS, tendo corrido ou testado em todos eles, e embora o objetivo principal seja ganhar a classe Pro-Am, alcançar pódios seria incrível para toda a equipa”.