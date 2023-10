Pedro Perino sobe ao pódio na European Le Mans Series em Portimão | AutoSport

Com apenas 18 anos, Pedro Perino conseguiu o seu primeiro pódio na European Le Mans Series, ao terminar a primeira corrida no Autódromo Internacional do Algarve, esta sexta-feira, no 3.º lugar da categoria LMP3. Um momento importante para o jovem piloto português, que faz a sua época de estreia ao volante do Duqueine da DKR Engineering, acompanhado pelo britânico James Winslow e pelo russo Alexander Bukhantsov.

Apesar de ser um estreante esta época na European Le Mans Series (ELMS), Pedro Perino já tinha demonstrado o seu potencial em várias corridas ao longo do ano. Contudo, alguns ‘azares’ e incidentes de corrida tinham impedido o jovem piloto de Oeiras de concretizar esse andamento num pódio da categoria LMP3, algo que aconteceu esta sexta-feira, na penúltima corrida da ELMS de 2023, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Num fim de semana de jornada dupla, que vai consagrar os novos campeões da Europa de Resistência, Pedro Perino começou muito bem ao ser o piloto mais rápido da sua sessão de treinos livres. Na sessão de qualificação, o Duqueine de Perino, do britânico James Winslow e do russo Alexander Bukhantsov conseguiu o 5.º melhor tempo, fazendo prever uma classificação nos primeiros lugares.

Contudo, na paragem nas boxes onde Pedro Perino iria assumir o volante do Duqueine, uma das rodas da frente ficou bloqueada e não pôde ser trocada, obrigando o jovem piloto português a ir para a pista com um pneu usado à frente. Sem perder a concentração, Pedro Perino manteve um andamento rápido e consistente, pelo que foi recompensado com o 3.º lugar final, a menos de dois segundos do 2.º classificado!

“Foi uma corrida de loucos, com muita incerteza em relação às condições atmosféricas e depois com aquele problema na troca de pneus, quando uma das rodas ficou bloqueada e os mecânicos não a conseguiam trocar. Perdemos muito tempo e quando entrei em pista tentei recuperar ao máximo sem cometer erros, o que felizmente consegui. Foi incrível subir ao pódio em Portimão, em ‘casa’, foi a recompensa por todo o trabalho que fizemos este ano, onde podíamos perfeitamente ter conseguido outros resultados. Agora, é descansar e preparar bem a corrida de domingo”, afirmou Pedro Perino, que se tornou num dos mais jovens pilotos a subir a um pódio da ELMS.