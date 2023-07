Pedro Perino motivado para o regresso à ELMS em Paul Ricard | AutoSport

O circuito de Paul Ricard, em França, recebe no próximo fim de semana a segunda prova da European Le Mans Series, onde Pedro Perino quer confirmar as excelentes indicações que deu na ronda inaugural da categoria LMP3, em Barcelona. Piloto português, de 18 anos, é um dos mais jovens de todo o pelotão e regressa ao volante do Duqueine da DKR Engineering, acompanhado pelo britânico James Winslow e pelo russo Alexander Bukhantsov.

Pedro Perino e os seus companheiros de equipa na DKR Engineering estiveram em destaque logo na primeira prova da European Le Mans Series, disputada em abril, no circuito de Barcelona, onde mostraram andamento para discutir os lugares do pódio da categoria LMP3, até serem atrasados por um problema mecânico. Agora, o jovem piloto de Oeiras quer continuar a ganhar experiência ao volante do protótipo Duqueine da equipa luxemburguesa, evoluindo num campeonato que é considerado o ‘Europeu’ FIA de LMP3.

“O nível na ELMS é elevadíssimo e para um piloto jovem, como eu, foi muito motivador começar o campeonato com um bom andamento, inclusive com hipóteses de lutar pelo pódio”, referiu Pedro Perino, que recentemente também conseguiu um excelente 7.º lugar entre quase duas dezenas de LMP3, na sua estreia a competir no campeonato alemão da categoria. “Entretanto, a prova de Imola da ELMS foi cancelada, o que nos retirou um dia de testes que teria sido importante para fazer quilómetros com o carro. Tentámos compensar com a participação no campeonato alemão, em Zandvoort, que correu muito bem, por isso sinto-me confiante e motivado para Paul Ricard. É uma pista onde corri na Fórmula 4, em 2021, e na altura dei-me bem à chuva, por isso já tenho algumas referências”, apontou o jovem piloto de 18 anos, que volta a ter os experientes James Winslow e Alexander Bukhantsov como companheiros de equipa.

As 4 Horas de Le Castellet, em Paul Ricard, começam oficialmente esta sexta-feira, com as sessões de treinos livres, estando a qualificação agendada para sábado, às 14h55. A corrida começa às 11h30 de domingo e tem transmissão em direto no canal YouTube da ELMS, neste link.