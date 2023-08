Pedro Perino foi o mais rápido dos LMP3 em Aragón | AutoSport

Com apenas 18 anos, Pedro Perino continua a dar excelentes indicações na sua época de estreia na European Le Mans Series, tendo sido o mais rápido na sua sessão de treinos livres da categoria LMP3, esta sexta-feira, na pista espanhola da Motorland Aragón. Amanhã, o jovem piloto português vai tentar lutar pelo pódio da categoria ao volante do protótipo partilhado com o britânico James Winslow e com o russo Alexander Bukhantsov.

A Motorland Aragón recebe este fim de semana a terceira prova da European Le Mans Series, o equivalente ao ‘Campeonato da Europa’ FIA de Resistência. Pedro Perino é um dos rookies da categoria LMP3 e um dos pilotos mais jovens de todo o pelotão, mas o piloto de Oeiras continua a mostrar a sua rapidez: na segunda sessão de treinos livres que disputou esta sexta-feira à noite, Perino foi o mais rápido de todos os pilotos da categoria LMP3. “Nunca tinha guiado o carro à noite, mas felizmente adaptei-me bem às condições e o set-up também estava bastante eficaz. Espero manter este andamento para a qualificação, onde seria importante garantir um resultado entre os três primeiros”, afirmou Pedro Perino logo após a segunda sessão de treinos livres.

“Já em Paul Ricard tínhamos mostrado capacidade para lutar pelos pódios, embora a ELMS seja um campeonato muito competitivo e imprevisível. Estamos motivados para a qualificação e para a corrida de amanhã”, concluiu o promissor piloto português, com raízes familiares em Moçambique. Perino partilha o protótipo Duqueine da DKR Engineering com os experientes James Winslow e Alexander Bukhantsov.

As 4 Horas de Aragón, na Motorland, terão a sua sessão de qualificação este sábado, às 09h45 (hora de Portugal), enquanto a corrida está marcada para as 17h00. Todas as provas são transmitidas no canal de YouTube da ELMS.

Filipe Cairrão