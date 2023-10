Pedro Perino em destaque na ELMS com duplo pódio em Portimão | AutoSport

Com apenas 18 anos, Pedro Perino fechou a sua época de estreia nas European Le Mans Series (ELMS) com dois pódios da categoria LMP3 na derradeira jornada da competição, disputada este fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Jovem piloto português, que partilhou o Duqueine da equipa DKR Engineering com o britânico James Winslow e com o russo Alexander Bukhantsov, fez uma grande recuperação na segunda corrida, rumo ao terceiro lugar final e a mais um pódio.

Melhor era difícil. Pedro Perino terminou a sua primeira época nas corridas de Resistência com dois pódios na jornada dupla da ELMS, em Portimão, levando o Duqueine LMP3 da equipa DKR Engineering ao terceiro lugar em ambas as corridas. Na sexta-feira, Perino já tinha sido fundamental para o primeiro pódio da época da equipa luxemburguesa e o jovem piloto de Oeiras voltou a ser fundamental para um excelente final de época da equipa, pois entrou em pista no 9.º lugar da categoria LMP3 e, sob condições atmosféricas difíceis, fez várias ultrapassagens até chegar ao 2.º lugar. Na fase final da corrida, que teve três horas de duração, devido à intempérie que se abateu sobre o Algarve, o desgaste dos pneus impediu Perino de manter o 2.º lugar, garantindo ainda assim mais um top 3 ‘em casa’. Um final de época que confirma todo o potencial demonstrado pelo piloto de 18 anos, um dos mais jovens de todo o ‘Europeu’ de Resistência.

“Foi um fim de semana incrível, com condições muito difíceis para toda a gente, pois a chuva chegou a ser mesmo muito forte”, afirmou Pedro Perino, pouco depois de levar a bandeira nacional ao pódio do AIA. “Consegui manter a cabeça fria no meu turno de condução, fui ultrapassando adversários e cheguei a rodar em 2.º, embora já com os pneus bastante desgastados. O 3.º lugar acaba por ser excelente num campeonato tão competitivo e com pilotos bem mais experientes do que eu. Sinto que foi um final de época praticamente perfeito, que recompensou todo o nosso trabalho ao longo do ano e senti-me como líder entre os meus colegas e por ter conseguido comprovar essa liderança, que toda a equipa me atribuiu. Obrigado à minha família, aos meus patrocinadores, em particular ao Nuno Rangel que esteve aqui a apoiar-me, e à equipa por toda a confiança ao colocar-me em pista nas fases decisivas da corrida”, apontou Perino, que se tornou um dos mais jovens