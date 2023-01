Pedro Perino com a DKR no European Le Mans Series | AutoSport

Pedro Perino vai disputar em 2023 a categoria LMP3 do EuropeanLeMans Series (ELMS), integrado na DKR, equipa germânica que na época passada terminou a competição no terceiro lugar. O jovem português de apenas 17 anos vai partilhar o protótipo DuqueineM30 D08 com dois experientes pilotos: o britânico JamesWinslow e o russo Alexander Bukhantsov.

Depois de uma bem-sucedida carreira no Karting e uma performance assinalável no Campeonato Italiano de Fórmula 4 nos últimos dois anos, Pedro Perino vai esta temporada enfrentar um novo desafio, que passa por disputar o Europeu LeMans Series (ELMS), um dos campeonatos internacionais mais mediáticos da FIA.

Com apenas 17 anos, o jovem piloto português vai alinhar pela equipa germânica DKR Engineering, que em 2022 conseguiu terminar o ELMS na terceira posição da categoria LMP3. Uma classificação que motiva Pedro Perino, assim como os colegas com quem irá partilhar o protótipo Duqueine M30 D08, nomeadamente com o britânico James Winslow e com o russo Alexander Bukhansotov, dado que no ano passado já disputaram o ELMS com a DKR Engineering. Mas quer a experiência de Winslow quer de Bukhansotov é bem mais vasta, tendo o primeiro, de 39 anos, já disputado por cinco ocasiões as 24 Horas de LeMans, só para citar um exemplo.

“Os testes correram muito bem. Primeiro em Portimão, depois no Estoril e, por fim, em Barcelona, onde senti uma evolução muito positiva, tendo, inclusive, num dos dias, sido o mais rápido dos cinco pilotos que estavam a testar com a DKR. Essa performance deixou-me ainda mais motivado para o meu objetivo que era este ano disputar o EuropeanLeMans Series e, se possível, numa boa equipa, como é o caso da DKR, que em 2022 foi terceira classificada na categoria LMP3”, referiu o jovem piloto português.

O arranque do EuropeanLeMans Series 2023 está agendado para 23 de abril, precisamente no circuito de Barcelona, seguindo-se depois mais cinco provas: em Imola (07 de maio), LeCastellet (16 de julho), Motorland (26 de agosto), Spa-Francorchamps (24 de setembro) e Portimão (22 de outubro).