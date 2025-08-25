Pedro Perino brilha em Spa: jovem português alcança top 5 na ELMS

ELMS: Pedro Perino, o ‘Rookie’ luso, surpreendeu em Spa com o seu melhor resultado na LMP2

O jovem piloto português Pedro Perino, de apenas 20 anos, alcançou o seu melhor resultado na categoria LMP2 da European Le Mans Series (ELMS), ao conquistar um notável quinto lugar no exigente circuito de Spa-Francorchamps. O feito, na sua época de estreia, demonstra o potencial do “rookie” de Oeiras, que chegou a vislumbrar um lugar no pódio na prestigiada prova belga.

Percurso acidentado e recuperação notável

A bordo do Oreca número 34 da Inter Europol, partilhado com o italiano Luca Ghiotto e o francês Jean-Baptiste Simmenauer, a equipa enfrentou um desafio inicial após uma qualificação atribulada de Ghiotto, que colocou o carro no 13.º lugar da grelha de partida. No seu turno de condução inicial, Perino exibiu rapidez e consistência, recuperando diversas posições e entregando o protótipo já no top 10. Os seus colegas de equipa deram seguimento à recuperação, elevando o carro ao quarto posto durante a última hora da corrida, contudo, as estratégias de paragem nas boxes impediram a concretização do pódio.

Otimismo para o futuro

“Acabou por ser um bom resultado, pois nunca é fácil recuperar tantos lugares numa categoria tão competitiva como os LMP2”, afirmou Pedro Perino, sublinhando o progresso da equipa. “Sinto que dei um passo em frente em termos de performance, e toda a equipa também esteve muito bem, o que nos deixa otimistas para o futuro. Só temos de melhorar a posição em qualificação, pois temos andamento para chegar aos pódios”, concluiu o piloto, confiante no “caminho certo” para a próxima etapa em Silverstone.

A próxima e penúltima prova da ELMS terá lugar nos dias 13 e 14 de setembro, na mítica pista britânica de Silverstone. A performance em Spa-Francorchamps sugere que Perino e a sua equipa estão a consolidar-se na categoria, e a busca pelo primeiro pódio é agora uma meta palpável.