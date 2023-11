Pedro Perino assina por equipa que venceu 24 Horas de LeMans nos LMP2 | AutoSport

Com apenas 18 anos, Pedro Perino assinou pela Inter Europol Competition, equipa polaca que venceu, este ano, as 24 Horas de LeMans na categoria LMP2. Jovem piloto português tem programa ambicioso nos LMP3 em 2024 e também vai testar um LMP2.

Depois de uma estreia promissora nos protótipos em 2023, que culminou com um pódio na ronda da EuropeanLeMans Series (ELMS) no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão,Pedro Perino assinou pela Inter Europol para um ambicioso programa na categoria LMP3. O jovem piloto português, de apenas 18 anos, viu o seu potencial ser reconhecido pela formação polaca, onde vai formar equipa com o britânico KaiAskey e com o russo Alexander Bukhantsov, novamente na EuropeanLeMans Series.

Além das provas oficiais com o LMP3, Pedro Perino também terá a oportunidade de testar um LMP2 da Inter Europol, equipa que, recorde-se, venceu as famosas 24 Horas de LeMans na categoria LMP2, em junho.“Estou, naturalmente, muito orgulhoso e motivado por uma equipa com o palmarés da Inter Europol ter apostadoem mim”,afirmou Pedro Perino.“Sinto que, agora, tenho todas as condições para evoluir e lutar pelos primeiros lugares nos LMP3, já que o programa de corridas e testes é bastante completo e a equipa dá-me todas as garantias. Também é bom ter o Alex (Bukhantsov) novamente como companheiro de equipa, já nos conhecemos da época passada, e tenho a certeza de que nos vamos entender muito bem com o Kai (Askey)”, referiu o piloto de Oeiras, que também terá sessões de testes ao volante de um LMP2. Se a época de 2024 corresponder às expectativas de Pedro Perino e da equipa, está no horizonte a participação do jovem português nas 24 Horas de LeMans em 2025.

Sascha Fassbender, diretor desportivo da Inter Europol, revelou as razões que o levaram a apostar em Pedro Perino. “Queríamos um jovem piloto Silver que nos desse garantias de consistência e rapidez. O Pedro fez uma excelente temporada de estreia em 2023, com poucos erros e mostrando sempre uma grande maturidade, apesar de só ter 18 anos. Quando teve o carro em boas condições, o Pedro foi sempre um dos pilotos mais rápidos dos LMP3, por isso o potencial está lá. Vamos trabalhar em conjunto para grandes resultados”, afirmou o responsável da equipa, sedeada nos arredores de Varsóvia.

Filipe Cairrão