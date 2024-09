Pedro Perino assegura a pole termina em 4.º na Ultimate Cup Series

Com apenas 19 anos, Pedro Perino já se afirmou como um dos pilotos mais competitivos da Ultimate Cup Series, que teve a quarta prova da temporada, no passado fim de semana, no circuito de Mugello, em Itália. O jovem piloto português conseguiu a pole position na categoria LMP3 e estava na frente da corrida, até o Ligier ser atrasado nas boxes, durante os turnos do russo Alex Bukhantsov e do britânico KaiAskey, originando o quarto lugar final.

Pedro Perino utilizou a quarta ronda da Ultimate Cup Series como preparação para a próxima prova da European Le Mans Series (ELMS), que será disputada em Mugello. Mesmo assim, Perino colocou o Ligier da Inter Europol na pole position da categoria LMP3 e depois esteve sempre entre os mais rápidos na corrida.

No seu turno de condução, Pedro Perino liderava a categoria numa corrida marcada por interrupções, devido à chuva forte em Mugello. E seriam esses momentos de bandeira vermelha (corrida interrompida) a determinar o destino de Perino, Bukhantsov e Askey.

O trio perdeu posições devido ao momento das paragens nas boxes e viria a terminar no quarto lugar dos LMP3, numa corrida onde eram fortes candidatos à vitória. O jovem piloto português quer continuar a ter bons resultados na Ultimate Cup Series, um campeonato de protótipos onde ainda tem hipóteses de ser campeão, apesar de ter falhado a ronda de Hockenheim, na Alemanha, por coincidir com uma prova da ELMS.

“Tive boas sensações com o carro em Mugello, logo desde os treinos e depois na qualificação, onde conseguimos a pole. Na corrida, concentrei-me em fazer um bom arranque e liderámos durante o primeiro turno, sempre com um grande andamento. Infelizmente a chuva forte obrigou a várias interrupções e foi aí que “perdemos” a corrida, pois tivemos azar no momento das paragens nas boxes. Acima de tudo foi um bom teste para a ELMS e agora sei que sou rápido e consistente também nesta pista, por isso tenho boas perspetivas para o futuro”, disse Pedro Perino.

A prova de Mugello da EuropeanLeMans Series realiza-se a 28 e 29 de setembro.