Nielsen Racing com 1º pódio da época na ELMS com Filipe Albuquerque em destaque
Pódio em Spa reforça ambição de Filipe Albuquerque para a Vitória na ELMS
O trio da Nielsen Racing, composto por Filipe Albuquerque, Cem Bölükbaşı e Ferdinand Habsburg, alcançou um significativo terceiro lugar nas 4 Horas de Spa-Francorchamps, prova pontuável para a European Le Mans Series (ELMS). Partindo da pole position, a equipa concretizou o seu primeiro pódio da época, um resultado que impulsiona o moral e a motivação para as duas últimas rondas da temporada.
Satisfação e ambição pós-pódio
Filipe Albuquerque expressou a sua satisfação com o desfecho da corrida no lendário circuito belga. “Estou muito contente com o desfecho da corrida. É o primeiro pódio da época e espelha a evolução que temos vindo a fazer na estreia da equipa no ELMS. Temos paulatinamente encontrado o nosso caminho”, afirmou o piloto português.
Apesar do contentamento, Albuquerque não escondeu a ambição de ir mais além: “Claro que ambicionamos chegar à vitória, mas também sabemos que ainda não estamos lá, que é preciso um pouco mais de andamento. Mas a trabalhar desta maneira, acredito que vai acontecer. Não podíamos querer mais deste fim de semana. Por agora estou satisfeito com o nosso trabalho.”
Próximo desafio em Silverstone
Com este impulso, a equipa já foca a sua atenção na próxima jornada, agendada para 13 e 14 de setembro, no icónico circuito britânico de Silverstone. Albuquerque reforçou a importância da continuidade: “E claro que queremos continuar neste registo. Acho que chegámos a um entendimento sobre aquilo que temos de fazer. É manter o foco e o trabalho.” A Nielsen Racing procura consolidar este progresso e ambicionar posições ainda mais cimeiras nas derradeiras provas da ELMS.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI