Nielsen Racing com 1º pódio da época na ELMS com Filipe Albuquerque em destaque

Pódio em Spa reforça ambição de Filipe Albuquerque para a Vitória na ELMS

O trio da Nielsen Racing, composto por Filipe Albuquerque, Cem Bölükbaşı e Ferdinand Habsburg, alcançou um significativo terceiro lugar nas 4 Horas de Spa-Francorchamps, prova pontuável para a European Le Mans Series (ELMS). Partindo da pole position, a equipa concretizou o seu primeiro pódio da época, um resultado que impulsiona o moral e a motivação para as duas últimas rondas da temporada.

Satisfação e ambição pós-pódio

Filipe Albuquerque expressou a sua satisfação com o desfecho da corrida no lendário circuito belga. “Estou muito contente com o desfecho da corrida. É o primeiro pódio da época e espelha a evolução que temos vindo a fazer na estreia da equipa no ELMS. Temos paulatinamente encontrado o nosso caminho”, afirmou o piloto português.

Apesar do contentamento, Albuquerque não escondeu a ambição de ir mais além: “Claro que ambicionamos chegar à vitória, mas também sabemos que ainda não estamos lá, que é preciso um pouco mais de andamento. Mas a trabalhar desta maneira, acredito que vai acontecer. Não podíamos querer mais deste fim de semana. Por agora estou satisfeito com o nosso trabalho.”

Próximo desafio em Silverstone

Com este impulso, a equipa já foca a sua atenção na próxima jornada, agendada para 13 e 14 de setembro, no icónico circuito britânico de Silverstone. Albuquerque reforçou a importância da continuidade: “E claro que queremos continuar neste registo. Acho que chegámos a um entendimento sobre aquilo que temos de fazer. É manter o foco e o trabalho.” A Nielsen Racing procura consolidar este progresso e ambicionar posições ainda mais cimeiras nas derradeiras provas da ELMS.