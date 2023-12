MOMENTOS DO ANO: Portimão recebeu ronda dupla inédita que fechou temporada do ELMS | AutoSport

A temporada do European Le Mans Series decidiu-se no Autódromo Internacional do Algarve, com uma inédita ronda dupla em outubro e com quatro pilotos portugueses entre o pelotão, além da equipa lusa Algarve Pro Racing, que carimbou o título de LMP2 em casa. Bernardo Pinheiro esteve a competir no Ligier European Series, série de suporte ao campeonato europeu de resistência.

A Algarve Pro Racing carimbou o título europeu de 2023 ao conquistar o primeiro lugar entre as equipas de LMP2 com o seu Oreca nº25. É uma das melhores equipas de endurance em LMP2 e o título europeu é apenas mais uma prova, juntando este troféu aos títulos do ALMS e da Michelin Cup do IMSA, juntamente com o título de pilotos deste ano, conquistado por James Allen,Alex Lynn e Kyffin Simpson.

Nas contas dos portugueses, Pedro Perino no #4 da DKR Engineering, subiu duas vezes ao pódio na classe LMP3 durante o fim de semana do ELMS em Portimão, enquanto Manuel Espírito Santo, no #8 da Team Virage, conquistou o quinto posto na segunda corrida na mesma classe e Miguel Cristóvão, no #13 da Inter Europol Competition, terminou no quarto posto. Os dois últimos, não tiveram tanta sorte na primeira prova do fim de semana, uma vez que não terminaram classificados.

Também tivemos presença portuguesa no pódio dos LMGTE com Rui Águas no #51 da AF Corse a festejar o segundo lugar em casa.

Em LMP2 Pro Am, a AF Corse carimbou a vitória conquistando os títulos de Equipas e Pilotos, após uma prestação quase perfeita de François Perrodo, Matthieu Vaxiviere e Ben Barnicoat.

A Eurointernational conquistou a vitória na classe LMP3 com o seu Ligier #11 com a COOL Racing a ter festejado o título na primeira corrida desta jornada dupla no Algarve, e o Porsche 911 RSR 19 #16 da Proton Competition conquistou a última vitória de sempre de um GTE e os títulos de pilotos e equipas com uma excelente exibição de Zach Robichon, Ryan Hardwick e Alessio Picariello.