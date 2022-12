Miguel Cristóvão quer dar “salto” para o ELMS | AutoSport

Em 2022 e após quatro temporadas, Miguel Cristóvão apostou em competições internas, no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars Endurance, conquistando os títulos na classe GT4 Bronze. Além disso, lançou as bases para a temporada de 2023, quando espera dar um salto na sua carreira.

Cristóvão salientou o nível competitivo do CPV/SE para demonstrar o valor das vitórias e títulos alcançados em 2022. “A experiência foi boa, dado que gosto muito dos circuitos portugueses e a competição foi bem organizada e muito competitiva. No entanto, o campeonato não se disputou apenas em Portugal, tendo também corridas em Espanha com pilotos de vários países, o que tornou a experiência mais rica e competitiva. O nível do Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars foi muito elevado, o que deu ainda mais valor ao título e às vitórias que conquistámos”.

O piloto do McLaren escolheu o triunfo no Autódromo do Estoril como o momento mais alto da época. “Eu escolheria a vitória à geral à chuva no Estoril com o McLaren 570S GT4 no último fim-de-semana da época. Depois dos muitos azares que tivemos ao longo do ano, não foi possível decidir o título mais cedo e essa vitória, assegurada em condições muito difíceis, foi o xeque-mate para conquistarmos o Campeonato”.

Miguel Cristóvão faz por isso um balanço positivo da sua época, afirmando que: “Apesar das dificuldades que tivemos, conseguimos superá-las e tornar o projeto GT4 vencedor. Queríamos lutar por vitórias à geral, o que conseguimos, e temos ainda dois títulos para acrescentar ao currículo. Para além disso, as duas provas do European Le Mans Series, em Spa-Francorchamps e no Algarve, com o Ligier JS P320 da Eurointernational permitiram-me estrear numa competição do mais alto nível, tendo conseguido apresentar um ritmo muito competitivo. Face a tudo isto, só posso fazer um balanço muito positivo”.

O futuro de Miguel Cristóvão pode passar pelo European Le Mans Series, dando seguimento a uma carreira preenchida de títulos. “Tenho vindo a manter um excelente momento da minha carreira, com diversos cetros internacionais conquistados nas últimas temporadas. Tenho vindo a trabalhar para poder estar num nível competitivo elevado e poder ascender às European Le Mans Series. Estou confiante de que estou no patamar que me pode permitir aceder a esta competição e creio que estão reunidas as condições para poder dar este salto”, concluiu.