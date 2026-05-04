Manuel Espírito Santo termina em sétimo no ELMS

Manuel Espírito Santo concluiu na sétima posição a ronda de Paul Ricard do European Le Mans Series, num fim de semana marcado por contratempos que limitaram a recuperação do piloto português e da Rossa Racing by Virage na categoria LMP2 Pro/Am. O resultado, apesar de aquém das ambições assumidas antes da prova francesa, permite somar pontos para o campeonato antes da próxima etapa, agendada para 5 de julho, em Imola.

Penalização e falta de ritmo condicionaram corrida

A jornada em Le Castellet complicou-se cedo para o carro número 19, partilhado por Manuel Espírito Santo, John Falb e Rik Koen, depois de uma penalização atirar a equipa para o fundo do pelotão. A partir daí, a recuperação revelou-se difícil, também por falta de andamento suficiente para discutir os lugares da frente ao longo das quatro horas de corrida.

“Não foi uma jornada fácil. A penalização logo no início não ajudou”, resumiu o jovem piloto de Cascais. Segundo explicou, quando entrou em pista a equipa já se encontrava sem ritmo para recuperar posições de forma consistente, num cenário que acabou por refletir as dificuldades sentidas ao longo de todo o fim de semana.