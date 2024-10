Manuel Espírito Santo na ‘pole postion’ em Portimão

Manuel Espírito Santo foi o mais rápido na sessão de qualificação do European Le Mans Series em Portimão na categoria LMP3. O jovem piloto português esteve em plano de evidência uma vez mais ao repetir a proeza de ser o mais rápido em pista.

Resultado que deixou toda a estrutura da Cool Racing extremamente feliz e que abre boas perspetivas para a corrida de amanhã. Manuel Espírito Santo e o seu companheiro de equipa, Miguel Cristovão ambicionam terminar a época com uma vitória: “Fiquei muito contente com o resultado e por ver todos na equipa tão satisfeitos. Todas as ‘poles’ são importantes, mas mais ainda quando a mesma é conseguida na nossa corrida em casa e num circuito que gosto tanto. A equipa fez um excelente trabalho ao proporcionar-me um carro muito rápido. Foi perfeito”, disse Manuel Espírito Santo.

Concluída esta parte do fim-de-semana avizinha-se a corrida, as 4h de Portimão que terão lugar amanhã: “Não é a primeira vez que consigo a ‘pole’ e depois a corrida revela-se todo um drama. Este fim-de-semana serei só eu e o Miguel ao volante do Ligier. Sabemos que não temos a tarefa facilitada porque o título ainda não está atribuído e há equipas que vão querer a vitória a todo o custo. Porém, nós não temos essa pressão e o que queremos é ganhar para traduzir o excelente andamento que tenho conseguido impor nos cronometrados em vitória. Seria extraordinário conseguir fazê-lo na nossa corrida em casa”, concluiu Manuel Espírito Santo.