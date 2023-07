Le Mans Cup: Miguel Cristóvão vai correr pela equipa de Yvan Muller | AutoSport

A competir já no ELMS em LMP3, Miguel Cristóvão vai agora fazer o resto da época na Le Mans Cup, Na M Racing de Yvan Muller, que ficou impressionada com as suas performances na prova de Le Mans e pretende lutar pelo título de equipas.

Depois de ter participado já no Asian Le Mans Series, disputando ainda o European Le Mans Series, onde está na luta pelo cetro, figurando presentemente no segundo posto da classificação, Cristóvão vai ter agora uma agenda mais preenchida.

Com a sua estrutura envolvida na luta pelo cetro de equipas, e após uma reestruturação das duplas de pilotos, Yvan Muller resolveu apostar em Miguel Cristóvão, que fará equipa com Sasha Lehman, o seu companheiro na prova que fez parte do programa do centésimo aniversário das 24 Horas de Le Mans. “Fiquei muito satisfeito com convite do Yvan, que demonstrou uma grande confiança em mim! Era uma oportunidade que não poderia deixar escapar e, para além de continuar o programa de European Le Mans Series, vou também disputar a restante temporada da Le Mans Cup. Vão ser fins-de-semana muito atarefados, mas penso que será benéfico para ganhar ainda mais ritmo competitivo”, afirmou o piloto português.

Miguel Cristóvão mostra-se determinado em perseguir os objetivos da M Racing, contando com o seu colega de equipa, que já conhece bem. “A equipa já mostrou muita competitividade, como foi possível verificar com o quarto posto que conquistámos em Le Mans, e o Sasha é também muito rápido, como pude ver em primeira mão nas corridas em que fomos colegas. Vamos dar nosso melhor para conseguir bons resultados e ajudar a equipa a conquistar o ceptro deste ano”, concluiu o português.

A temporada da Le Mans Cup prossegue no próximo fim-de-semana em Paul Ricard, faltando ainda quatro rondas até ao seu final, que terá o Autódromo Internacional do Algarve, a 22 de outubro, como palco.