Henrique Chaves no Asian e no European Le Mans Series com a TF Sport | AutoSport

O campeão do GT World Challenge Europe Henrique Chaves será piloto da TF Sport no Asian Le Mans Series de 2022 e regressa também ao European Le Mans Series, desta vez aos comandos do Martin Vantage GTE. Chaves junta-se à dupla de pilotos John Hartshorne e Jonny Adam.

O piloto português teve a sua quota-parte de sucesso com os GT3, vencendo o Internacional GT Open em 2020 e o GT World Challenge Europe em 2021, ambas as épocas fazendo dupla com Miguel Ramos. 2022 marca o regresso de Chaves ao ELMS, mas será a sua primeira temporada com uma máquina GTE no campeonato.

O Asian Le Mans Series começa com uma dupla ronda no Dubai a 11 e 12 de fevereiro e as duas últimas rondas terão lugar no Circuito Yas Marina a 19 e 20 de fevereiro.

O Circuito Paul Ricard acolhe a abertura da temporada do European Le Mans Series a 17 de abril. Depois disso, o campeonato visitará Imola, Hungaroring, Barcelona e Spa-Francorchamps, antes da final, a 16 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve. Henrique Chaves, no anúncio dos programas com a TF Sport, disse: “A TF Sport é uma equipa muito capaz e bem sucedida e estou muito feliz e entusiasmado por este novo desafio no Médio Oriente, mas também muito feliz por estar de volta ao ELMS. Estou confiante que, juntamente com o John, o Jonny e a TF Sport, somos capazes de alcançar resultados muito bons no Asian Le Mans Series, bem como no ELMS e ter a oportunidade de terminar a temporada em Portimão, em frente à minha multidão em casa, é um bónus”.