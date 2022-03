Guilherme Oliveira aponta ao título do European Le Mans Series | AutoSport

Guilherme Oliveira prepara-se para dar mais um importante salto na sua carreira. Depois de um ano de estreia nos monolugares, mais precisamente na Fórmula 4 Espanhola, o piloto de Vila Nova de Gaia vai disputar o ELMS (European Le Mans Series) na categoria LMP3, ao serviço da equipa Inter Europol. Sem dúvida um passo na caminhada do jovem piloto de 17 anos, que quer lutar pelo título Europeu, ele que fará equipa com o Chileno Nicolas Pino, e também com Charles Crews, piloto Americano.

Guilherme Oliveira é um dos grandes nomes nacionais da nova geração do automobilismo Português. Depois de uma carreira repleta de sucesso no karting, o jovem piloto deu em 2021 o salto para a Fórmula 4 espanhola, onde representou a equipa FA Racing by Drivex, propriedade de Fernando Alonso e Miguel Angel de Castro. O piloto de 17 anos foi um dos protagonistas da F4, tendo alcançado um pódio no seu ano de estreia neste competitivo campeonato, cotando-se como o chefe de fila da equipa de Fernando Alonso. O talento de Oliveira não passou despercebido às principais equipas tanto de Fórmula 3, como também do mundo dos protótipos LMP3, categoria que antecede a LMP2 e os Hypercars, bem conhecidos do grande público nas 24 horas de Le Mans,

Após uma análise cuidada das várias propostas, Guilherme Oliveira e a sua equipa de management optaram por transitar a carreira do jovem piloto luso para o super competitivo mundo das corridas de endurance e dos protótipos. Oliveira assinou contrato com a equipa Inter Europol Competition, uma poderosa formação baseada na Polónia, que conta com mais de dez anos de experiência e compete desde 2016 nas mais importantes competições Internacionais de protótipos, como o ELMS e o FIA WEC mais recentemente. De referir que pilotos como Esteban Gutierrez ou Pietro Fittipaldi são alguns dos nomes sonantes que irão representar a Inter Europol em 2022. O piloto português alinhará no ELMS (European Le Mans Series), na categoria LMP3, ao volante de um protótipo Ligier JSP 320, chassis de carbono, equipado com um motor V8 5.6, desenvolvido pela Nissan, com cerca de 460 cv de potência.

Para Guilherme Oliveira o desafio é grande mas a vontade de vingar é maior: “Estou muito contente por anunciar o meu programa desportivo 2022. Quero agradecer à Inter Europol por me confiarem esta oportunidade, sei que tenho a equipa certa para me desenvolver e crescer como piloto e estamos bem alinhados aos objetivos e na mentalidade, queremos estar na discussão pelos lugares da frente no ELMS e lutar pelo título Europeu na LMP3. Sei que é ambicioso este objetivo, pois o campeonato é extremamente competitivo, com algumas das melhores equipas e pilotos do mundo dos protótipos, mas acredito que temos a equipa técnica certa e estou certo que eu, o Nico Pino e o Charles Crews faremos uma equipa forte para lutar pelos nossos objetivos.”

Do lado da Synergy Driver Performance, estrutura Nacional que gere a carreira de Guilherme Oliveira, o desafio é “grande e será necessário muito trabalho, mas acreditamos que o Guilherme tem o talento, a vontade e a capacidade para ser um dos protagonistas da época 2022 no ELMS. A velocidade que ele demonstrou este Fevereiro no Asia Le Mans Series foi notória para todas as equipas e acabou por ajudar a conseguirmos chegar a acordo com a Inter Europol. Estamos otimistas para ver o desempenho do Guilherme este ano e estaremos com ele a apoiá-lo neste importante passo na sua carreira, que tem como objetivo torná-lo piloto profissional num futuro próximo”, referiu Duarte Félix da Costa, um dos sócios da empresa de management Synergy, a par com Gonçalo Gomes e Rodrigo Loyo.

No total são 42 os carros inscritos para a temporada do European Le Mans Series. Como é sabido o ELMS é a categoria rainha Europeia de protótipos, que percorre os mais carismáticos circuitos Europeus. Guilherme Oliveira será um dos representante Portugueses no ELMS, que conta com dezassete carros na classe LMP2, doze da LMP3 (onde Oliveira está inscrito) e treze na categoria GTE. A temporada do ELMS tem início no circuito de Paul Ricard, em França, no fim de semana de 16 e 17 de Abril.

CALENDÁRIO EUROPEAN LE MANS SERIES 2022