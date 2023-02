Forte contingente luso no European Le Mans Series | AutoSport

O European Le Mans Series confirmou a lista de inscritos para a próxima temporada, com uma grelha preenchida com 42 carros, mas ainda com alguns lugares de pilotos por fechar. A lista de inscritos anunciada hoje comporta 4 pilotos portugueses, que se dividem entre a experiência e a juventude. Miguel Cristóvão, Pedro Perino, Manuel Espírito Santo e Rui Águas são os lusos que estarão em prova durante as seis provas do calendário deste ano, que volta a terminar no Autódromo Internacional do Algarve, além dos dois Oreca LMP2 da Algarve Pro Racing (APR) inscritos na competição europeia.

Em LMP2 serão 18 carros em pista, o maior grupo de carros desta classe fora das 24 Horas de Le Mans. A grelha inclui 11 concorrentes Pro/Am, um aumento de mais de 60% para a sub classe LMP2, em comparação com a época passada. O carro #25 da APR terá Kyffin Simpson,James Allen e Alexander Lynn como pilotos, enquanto a tripulação do#20 em Pro/Am será composta por Fred Poordad, Tristan Vautier e Jack Hawksworth.

A categoria LMP3 contará com 12 carros – 10 Ligier e 2 Duqueine – na grelha, com três pilotos portugueses. Miguel Cristóvão estará aos comandos do Ligier #13 da Inter Europol Competition, equipa que no ano passado lutou pelo título nesta categoria com outro português, Guilherme Oliveira. Manuel Espírito Santo vai competir no Ligier #8 da Team Virage, enquanto Pedro Perino estará no Duqueine #4 da DKR Engineering. Perino e Espírito Santo estiveram na temporada passada a competir na Fórmula 4 e fazem parte de um lote de jovens pilotos com muita qualidade. Cristóvão passou 2022 a competir no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian SuperCars Endurance, conquistando títulos em ambos, tendo preparado nas duas últimas provas do ELMS da temporada passada o seu regresso a esta competição a tempo inteiro para este ano.

Em LMGTE estarão um total de 12 carros no ELMS, com 5 Ferrari 488 GTE EVO, 4 Porsche 911 RSR-19 e 3 Aston Martin Vantage AMR. O experiente Rui Águas vai defender as cores do Ferrari #51 da AF Corse. Um piloto português que dispensa qualquer apresentação, tendo conquistado muitas vitórias pelas competições por onde tem passado.

A primeira prova do ELMS de 2023 realiza-se em Barcelona a 23 de abril, 3 dias depois dos testes coletivos também naquele circuito.