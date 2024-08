Filipe Albuquerque vai competir nas 4 Horas de Spa-Francorchamps do ELMS

Filipe Albuquerque vai fazer competir nas 4 Horas de Spa-Francorchamps, substituindo Oliver Jarvis na United Autosports.

Será apenas para essa prova, mas o piloto luso terá como companheiros de equipa Daniel Schneider e Andy Meyrick no European Le Mans Series (ELMS) com a United Autosports, no seu Oreca n.º21 LMP2 Pro/Am nas 4 Horas de Spa-Francorchamps a 25 de agosto.

O piloto português – que venceu o European Le Mans Series, as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato do Mundo de Resistência da com a United Autosports em 2020 – vai correr no lugar de Oliver Jarvis, que tem compromissos com o IMSA no mesmo fim de semana.

“Estou muito feliz por estar de volta à United Autosports”, disse Filipe Albuquerque. “Acabei de vir de Mosport com eles, o que foi fantástico e agora vou ter outra corrida com a equipa em Spa, uma das minhas pistas preferidas. Tenho óptimas recordações da United. Acho que ganhámos cinco corridas seguidas, é um recorde fantástico, difícil de bater!”

Entre 2018 e 2021, Albuquerque e a United Autosports dominaram a classe LMP2 em Spa-Francorchamps, conquistando três vitórias consecutivas na ronda belga do European Le Mans Series (2018-20) e duas vitórias na corrida de seis horas do mundial de resistência (2020-21).

Em agosto passado, Albuquerque juntou-se à mesma equipa do #21 Pro/Am para as 4 Horas de Aragão, no lugar de Nelson Piquet Jr., com o trio a conseguir o primeiro pódio da United no ELMS LMP2 Pro/Am.

“Voltar a estar com o Daniel Schneider e o Andy Meyrick vai ser exatamente como há um ano, quando subimos ao pódio”, afirmou o luso. “Este ano não é diferente! O objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Vamos tentar alcançar a vitória”, concluiu.