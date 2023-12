Filipe Albuquerque regressa ao ELMS com objetivo de revalidar título | AutoSport

Filipe Albuquerque já tinha afirmado que a sua vontade era regressar a competir no European Le Mans Series em 2024, sendo agora confirmado que o piloto luso vai integrar o pelotão desta competição aos comandos de um protótipo da equipa United Autosports.

Filipe Albuquerque está assim de regresso ao European Le Mans Series (ELMS) com a United Autosports, estrutura que conhece bem e com que quer lutar pela revalidação do título.

O piloto português que venceu o Campeonato em 2020 regressa em força, com o intuito de revalidar o título que tantas alegrias lhe trouxe. Albuquerque junta assim ao seu programa desportivo no campeonato da IMSA nos EUA o ELMS e mostra-se bastante satisfeito por isso: “Estou muito feliz por voltar ao European Le Mans Series com a United. Estou a tornar-me repetitivo porque há oito épocas consecutivas que estou com a equipa e isso mostra bem a força do nosso relacionamento profissional. É sempre um privilégio estar com uma equipa vencedora e que me proporcionou nos últimos anos o melhor que há nas corridas: vitórias e títulos”, começou por explicar.

Participar no ELMS tem ainda um sabor mais especial porque vai permitir a Filipe Albuquerque voltar a competir em Portugal: “A última corrida da época realiza-se em Portimão e não há corridas melhores do que aquelas que fazemos perante o nosso público. Estou muito entusiasmado por voltar a um campeonato que conheço tão bem e focado em lutar pelo título”, rematou o piloto de Coimbra.

O ELMS começa em Barcelona a 6 de abril, passa depois por Spa-Francorchamps, Paul Ricard, Mugello e Imola. Finaliza a época a 19 de outubro em Portimão.