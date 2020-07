Filipe Albuquerque: “É a terceira ‘pole position’ consecutiva no ELMS”

Filipe Albuquerque arrecadou a ‘pole position’ para a primeira corrida do European Le Mans Series em Paul Ricard. O piloto português que faz equipa com Phil Hanson no Oreca #22 da United Autosports entrou em pista determinado em conseguir o melhor tempo e fê-lo na derradeira hipótese da sessão com 0,237 segundos de vantagem para os segundos classificados.

A satisfação é notória sobretudo porque arrecada o primeiro ponto para as contas do Campeonato: “É a terceira ‘pole position’ consecutiva no ELMS. Estou muito contente com o desfecho. É um resultado que faz muito bem ao ego, pese embora não seja determinante para a corrida. Mas é sempre bom amealhar pontos e este ponto pode fazer a diferença no final da época”, começou por referir o piloto e Coimbra.

Desta forma amanhã pelas 10h Filipe e Phil ocuparão o primeiro lugar da grelha e lutarão pela primeira vitória da época: “Estamos muito rápidos e acredito que o andamento se vá manter na corrida. Temos quatro horas de prova pela frente, vamos ter muitas lutas e não nos esperam facilidades mas acreditamos que vamos atingir o objectivo. Está tudo no caminho certo”, concluiu Albuquerque entusiasmado com este início de temporada.

A corrida começa amanhã pelas 10h e pode ser acompanhada em directo em: https://www.europeanlemansseries.com/