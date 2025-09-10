Filipe Albuquerque ambiciona repetir pódio no ELMS em Silverstone

A caravana do European Le Mans Series (ELMS) ruma a Silverstone nos dias 13 e 14 de setembro para a penúltima jornada da temporada. Filipe Albuquerque, ao volante do Oreca da Nielsen Racing, está determinado em replicar o pódio alcançado na prova anterior, em Spa-Francorchamps, numa etapa crucial para as ambições do campeonato.

Luta pelo título e confiança em Silverstone

O piloto português, com os seus colegas de equipa Cem Bolukbasi e Ferdinand Habsburg, ocupa atualmente a quarta posição na classificação geral do campeonato. Albuquerque, que já conquistou o título do ELMS em 2020, expressa a sua vontade de reduzir a diferença para os adversários diretos, sublinhando a necessidade de obter resultados sólidos em Silverstone.

“Esta é uma pista que me traz boas memórias, apesar de não correr lá há alguns anos”, referiu o piloto de Coimbra. “Na última corrida, mostrámo-nos mais competitivos do que em todas as outras, sobretudo à chuva. E, curiosamente, a previsão aponta para chuva este fim de semana em Silverstone. Quero acreditar que o nosso andamento em Spa não foi apenas um momento isolado e que a performance se irá manter”, acrescentou.

Com apenas duas provas para o final da época, a equipa da Nielsen Racing foca-se em somar pontos cruciais para as contas do campeonato. “O meu objetivo é conseguir um novo pódio e amealhar pontos importantes. Queremos terminar o ano da melhor forma possível”, concluiu Filipe Albuquerque.

A expectativa para uma jornada altamente competitiva é elevada. Os entusiastas do desporto automóvel poderão acompanhar a ação em direto no canal do YouTube do campeonato (https://www.youtube.com/@EuropeanLeMansSeriesOfficial ) no domingo, a partir das 13h00, ou rever a corrida na SportTV 4 às 18h30 do mesmo dia.