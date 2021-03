Ferdinand Habsburg lança ‘Drive Fast, Act Faster’ com a Algarve Pro Racing

“Drive Fast, Act Faster” é uma nova campanha iniciada por Ferdinand Habsburg, e pela Green Future Project, que tem o apoio da Algarve Pro Racing.

O desporto automóvel está há muito na vanguarda do avanço tecnológico e da inovação, quebrando fronteiras e alcançando coisas que anteriormente eram consideradas impossíveis.

A visão do programa “Drive Fast, Act Faster” passa por apoiar os esforços de Habsburg e da Algarve Pro Racing para alcançar neutralidade carbónica (compensação destas emissões de um setor reduzindo-as noutro setor), e ganhar tração entre outras equipas e campeonatos, para que alterem coletivamente o futuro do desporto automóvel, como uma resposta da indústria à realidade da crise climática: “As corridas levaram-me ao redor do mundo, e ultimamente comecei a perceber que tenho de assumir maior responsabilidade e estabelecer outros objetivos que não apenas ganhar e conduzir até aos limites”, disse Habsburg. “Quando estava a correr na Asian Le Mans Series, este inverno, com o Algarve Pro Racing, apercebi-me rapidamente que Stewart e Samantha Cox partilham os mesmos valores que eu, e que eles gostariam de fazer mudanças na forma como a equipa opera para reduzir o seu impacto no ambiente. Esta constatação levou-me à Green Future Project, uma plataforma que defende os agentes de mudança, fazendo a ponte entre indivíduos e empresas para soluções climáticas mais eficazes.

“Estou realmente grato aos meus companheiros de equipa Diego (Menchaca) e Richard (Bradley) por se juntarem a mim nesta viagem. Eles acreditam realmente no projeto e ter o seu total apoio é espantoso”. Com a nova ‘farda’ e roupa de equipa, vamos ser um espectáculo na grelha e no pódio. Estamos aqui para vencer, e fá-lo-emos com estilo”, disse Ferdinand Habsburg.

Do lado da Algarve Pro Racing, a equipa acrescentou entusiasticamente novos objetivos para este ano de 2021 na European Le Mans Series (ELMS).

Para além de ganhar corridas e campeonatos, a equipa baseada em Portugal, no Algarve, pretende compensar as suas emissões de carbono apoiando o projecto RMDTL Portel – Para’ que impede a destruição de florestas nativas no Brasil, e ao mesmo tempo contribui para a expansão da Reserva de Narupa na Amazónia equatoriana – uma das áreas mais biodiversas do planeta.

Desta forma, a Algarve Pro Racing terá uma decoração especial ao longo das seis provas da temporada da ELMS, no #24 ORECA 07 LMP2 com a imagem das florestas que a equipa está a tentar salvar. Espera-se que o lançamento de uma gama de mercadorias feita de plástico reciclado e algodão orgânico encoraje os fãs do automobilismo a juntarem-se ao movimento “Drive Fast, Act Faster”, com 100% das receitas doadas para os projectos de apoio e regeneração da floresta tropical apresentados no carro.

Para o diretor da Algarve Pro Racing, Stewart Cox: “A ideia de alcançar neutralidade de carbono foi formada durante a Asian Le Mans. Depois duma conversa informal com o Ferdinand (Habsburg) percebemos que temos as mesmas paixões e que, embora adoremos corridas de automóveis, estamos também perfeitamente conscientes de que andar em círculos a queimar combustíveis fósseis não é uma coisa saudável para o planeta. O meu envolvimento no desporto motorizado permitiu-me viajar pelo mundo e muitas vezes fiquei chocado ao ver a deterioração em diferentes ambientes, particularmente no fundo do mar. Quando revisito os locais de mergulho, tenho visto enormes diferenças, e testemunhar a deterioração dos oceanos, incluindo a descoloração dos recifes de coral. Isso incomoda-me realmente, porque nós, como espécie, somos os únicos responsáveis por isso.

Por isso, o Ferdinand e eu discutimos a conservação marinha e começámos a pensar em formas de negar o nosso impacto no planeta, e fiquei espantado com o tempo e o esforço que ele dedicou ao projeto.

Em primeiro lugar, a Algarve Pro Racing está a trabalhar arduamente para reduzir os seus resíduos e utilizar mais plásticos recicláveis, estamos a fazer campanha por mais contentores de reciclagem nas pistas das corridas, e estamos também a trabalhar com a Merchant Tailors, que produziu um kit de equipa utilizando 35 por cento de plásticos oceânicos, 40 por cento de plásticos de aterro e algodão orgânico.

Adoraríamos que os adeptos do desporto comprassem artigos da nossa gama de vestuário para apoiar a campanha “Drive Fast, Act Faster”. Ao fazê-lo, estaremos todos a contribuir para a preservação das florestas tropicais no Brasil e no Equador, e estou muito orgulhoso de fazer parte dela. Serão necessárias mudanças relativamente pequenas de todos nós, como indivíduos, para causar um grande impacto, e este é o nosso ponto de partida”, disse.

Para Ferdinand Habsburg, uma das suas principais forças motrizes é manter e preservar o desporto motorizado como o conhecemos para as gerações futuras: “Este projeto não é apenas sobre a minha paixão pela natureza, mas também sobre a ligação da comunidade das corridas com os adeptos e todas as pessoas apaixonadas pelo desporto motorizado. É algo que nos tem faltado ao longo do último ano e sinto-me muito feliz por poder fazer algo para reconectar as pessoas de uma forma que ajude o ambiente.

Vemos hoje em dia muitas séries a avançar para a energia elétrica, mas a maioria da comunidade dos desportos motorizados continua apaixonada pelos motores de combustão. Isto é algo que está fortemente enraizado no ADN dos desportos motorizados e, se continuarmos com os nossos comportamentos de desperdício, isso levará a um ponto em que não teremos outra escolha senão a de utilizar energia elétrica. Isto poderá salvar o futuro do desporto motorizado tal como o conhecemos, permitindo que as gerações seguintes tenham o privilégio de desfrutar das corridas tanto como nós o fazemos hoje”.