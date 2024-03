Felipe Drugovich vai competir no ELMS | AutoSport

Felipe Drugovich confirmou a sua participação na Vector Sport para a próxima edição de 2024 do European Le Mans Series (ELMS) na categoria LMP2.

O campeão de Fórmula 2 de 2022 e atual piloto de testes e reserva da equipa de Fórmula 1 da Aston Martin, vai juntar forças com os pilotos Stephane Richelmi e Ryan Cullen no Oreca nº 10 da Vetor Sport, marcando a sua estreia na série de corridas de resistência.

“Estou muito feliz e motivado por ter assinado com a Vector Sport para competir no European Le Mans Series 2024. Conheço a história e a qualidade da equipa e estou muito entusiasmado por entrar em pista com eles”, disse Felipe Drugovich. “Conheci a equipa e fiquei impressionado com o que vi. Estou certo de que, juntamente com eles e com os meus colegas Ryan Cullen e Stephane Richelmi, poderemos escrever um capítulo de sucesso com o Oreca nº 10”.

O piloto brasileiro está entusiasmado por “voltar à ação em corridas a sério, juntando a minha experiência em corridas e o meu gosto pelas corridas de resistência”, sublinhando que continua como piloto reserva da Aston Martin apesar de passar a competir na série europeia. “Vou apenas manter-me ocupado nos meus fins de semana que, até agora, estavam livres!”, concluiu.