European Le Mans Series: Título pode ficar em ‘casa’ com a Algarve Pro Racing | AutoSport

Quando a Algarve Pro Racing foi fundada em 2010 pela dupla marido e mulher Stewart e Samantha Cox, o plano era tornar-se uma força líder nas corridas de resistência com regras ACO e com três vitórias na classe nas 24 Horas de Le Mans, o campeonato 2021 ELMS LMP2 Pro/Am e três títulos na Asian Le Mans Series, a equipa de bandeira portuguesa é certamente isso.

Com sede a cerca de 30 minutos do Autódromo Internacional do Algarve, mais propriamente na Guia, a formação que lidera o European Le Mans Series não tira vantagem pelo facto de estar tão próximo daquele que é o palco do decisivo e inédito duplo confronto da temporada 2023.

‘Para nós será mais uma corrida, neste caso duas, e será da mesma forma que gerimos todas as restantes da temporada que vamos gerir esta, queremos arrancar na ‘pole’ e ficar longe de problemas que possam acontecer. O nosso carro foi construído para as 24 Horas de Le Mans e por isso sabemos que em condições normais estamos seguros da sua fiabilidade e competitividade, os pilotos estão preparados e vamos entrar em pista com a mesma mentalidade e vontade com que entramos sempre.’ Afirma Stuart Cox do alto dos seus mais de dois metros de altura e com toda a experiência própria de quem tem gasolina a correr-lhe nas veias desde criança e com um passado ligado também à Fórmula 1 e A1GP.

A chegada ao mundo do Endurance deveu-se ao facto de ser mais fácil encontrar apoios e budget para aí competir, mas a poucas horas do momento da verdade e com o título maior no horizonte Cox não se mostra deslumbrado pelo facto de poder ser vencedor do ELMS no Algarve que adoptou como casa da sua equipa.

‘Vencer no Algarve e conquistar o título será naturalmente importante para nós, mas não pensamos muito nisso, pelo menos por agora…é mais uma prova, mais uma pista e mais um evento que queremos vencer. A pista é especial pelas suas subidas e descidas e também porque tem muitas curvas em apenas uma volta…é das mais bonitas do campeonato e todos os pilotos gostam bastante de aqui competir. Acho que acima de tudo vamos ter um grande espectáculo e um fim-de-semana fantástico de competição.’

A equipa chega ao Autódromo Internacional do Algarve na liderança da classificação LMP2 com o trio do carro número 25, composto por Kyffin Simpson, Alex Lynn e James Allen, a deter uma vantagem de 17 pontos depois de vencer a segunda corrida da temporada na Bélgica. Porém, com duas corridas em Portugal e ainda 52 pontos em disputa, a equipa sabe que ainda tem muito trabalho pela frente antes de levantar o troféu na noite do próximo Domingo.