European Le Mans Series, Miguel Cristóvão: Objetivo em Spa é estar na “luta pelo triunfo” | AutoSport

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim-de-semana a quarta ronda da temporada deste ano das European Le Mans Series, as 4 Horas de Spa-Francorchamps, esperando lutar pelos lugares cimeiros na prova belga.



O português tem vindo a evidenciar muita competitividade na principal competição de endurance de índole europeu e só algumas contrariedades o impediram, e aos seus colegas de equipa, de subir ao topo do pódio.



Para a prova belga, o piloto que defende as cores da Euro Interpol Competition juntamente com Kai Askey e Wyatt Brichacek espera voltar a estar na luta pela vitória da classe LMP3. “Temos mostrado ser muito rápidos ao longo de toda a temporada e só alguns problemas nos impediram de vencer! Como é evidente, o plantel é muito forte, mas vamos para Spa-Francorchamps com o objetivo de estarmos na luta pelo triunfo. Acredito que temos o potencial para isso”, sublinhou Miguel Cristóvão.



Para além de um pelotão que tem alguns dos melhores pilotos da classe LMP3, o português terá ainda que encarar os desafios da pista belga, que tem um dos traçados mais selectivos do mundo e ainda oferece grande instabilidade climatérica, sendo a chuva uma presença assídua que pode destabilizar totalmente a corrida.



Ainda assim, Miguel Cristóvão acredita que poderá estar com um andamento forte aos comandos do Ligier JS P320 da Inter Europol Competition. “Spa-Francorchamps é sempre uma pista com muitos desafios! O mais importante é termos um carro muito competitivo e penso que, com trabalho, poderemos ter o material para nos imiscuirmos na luta pelas posições cimeiras. Depois temos ainda a questão das condições climatéricas, que podem mudar a qualquer momento, e aí teremos de nos adaptar e ter uma boa agilidade estratégica. Vamos trabalhar para estarmos o mais bem preparados possível para todas as condições”, concluiu o português.



O programa oficial das 4 Horas de Spa-Francorchamps tem o seu início na próxima sexta-feira, com os treinos-livres e os treinos para os pilotos Bronze. No sábado realiza-se a qualificação, às 13h30, ao passo que a corrida terá o seu início às 10h30 de domingo. Tanto a qualificação como a corrida poderão ser seguidas em directo através do Youtube das European Le Mans Series e na Sport TV3.