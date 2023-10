European Le Mans Series em Portimão: 2 corridas em 48 horas, 5 pilotos lusos | AutoSport

Chegou a hora de todas as decisões no European Le Mans Series 2023 e mais uma vez o palco dos campeões será o Autódromo Internacional do Algarve. Numa inédita ronda dupla o circuito junto à cidade de Portimão acolhe entre nos dias 20 e 22 de Outubro as duas derradeiras deste competitivo campeonato que desde 2017 tem tido sempre nas 15 curvas da ‘Montanha-Russa’ a sua ronda final.

Com quatro dezenas de máquinas em pista e mais de uma centena de pilotos em competição o inédito fim-de-semana será histórico por vários motivos pois pela primeira vez na história do campeonato duas corridas se realizam com menos de 48 horas de intervalo, as 4 Horas do Algarve no dia 20 de Outubro (sexta-feira) e as 4 Horas de Portimão no dia 22 de Outubro (Domingo), no que será igualmente um esforço inédito que equipas e pilotos terão que superar em todas as frentes de um campeonato que não está ainda decidido.

Num pelotão onde estão pilotos com história até na Fórmula 1 encontramos os colombiano Juan-Pablo Montoya e Tatiana Calderon, o britânico Paul Di Resta ou o brasileiro Nelson Piquet Junior entre muitos outros oriundos dos cinco continentes e aos quais se junta a ‘armada lusa’ defendida por Miguel Cristóvão, Manuel Espirito Santo, Pedro Perino e Rui Águas, todos eles com potencial para fazer brilhar a bandeira lusa no final dos dois confrontos em agenda.

Mas não será apenas o European Le Mans Series a desfilar a sua rapidez e cores naquele que é o traçado mais desafiante do calendário pois na grelha de partida vão estar igualmente os pilotos e máquinas da Le Mans Cup e ainda os sempre espectaculares Radical que realizam no Autódromo Internacional do Algarve as suas finais mundiais.

Os bilhetes para este fantástico e preenchido fim-de-semana estão já à venda no site do Autódromo Internacional do Algarve e custam entre os 15 e os 50 euros para todo o fim-de-semana de forma a permitir aos seguidores acompanhar nas bancadas ou ‘paddock’ as duas corridas do European Le Mans Series e também as corridas de apoio que se realizarão ao longo deste inédito fim-de-semana.

Piloto Portimonense em pista

Com a primeira vitória assinada na jornada anterior no carismático traçado de Spa-Francorchamps o piloto de Portimão, Bernardo Pinheiro, será igualmente um dos heróis lusos a receber apoio do público, ele que alinha com as cores da equipa espanhola Virage na Ligier European Series apostado em conseguir juntamente com o seu colega de equipa, George King, fechar o ano da melhor forma com mais uma subida ao degrau mais alto do pódio em ambas as corridas a realizar no seu ‘circuito-natal’, eles que são os segundos classificados no campeonato ao volante do JS P4 da formação valenciana.

Paddock para toda a família

Aberto a todos o ‘paddock’ do European Le Mans Series é um local de culto para os adeptos mais fervorosos do automobilismo por força de todo o ambiente de competição que se respira e a proximidade com pilotos, equipas e máquinas, mas também por ser destinado a toda a família com espaços onde os mais pequenos se podem divertir e com muitos momentos de uma alegria que se pretende transversal e para todas as idades. No Autódromo Internacional do Algarve essa será uma das realidades e lado a lado com o promotor do campeonato o circuito irá abrir as suas ‘portas’ para os sempre desejados ‘Pit Walk’ para todos os portadores de bilhete paddock, ‘Hot Laps’ nos rápidos e apaixonantes carros da AIA Racing School, ecrã gigante no paddock para que todos possam acompanhar as provas através da transmissão televisiva…e muito mais porque o ELMS é isso mesmo, uma celebração do automobilismo.

LMP2 – Título pode ter sabor algarvio

A vitória na Bélgica colocou a equipa nº25 da Algarve Pro Racing composta por Kyffin Simpson, James Allen e Alex Lynn no topo da tabela com 76 pontos, 17 pontos à frente da Duqueine Team nº30 onde alinham Neel Jani, Nico Pino e René Binder depois deste ter sido a parte inocente no incidente da primeira curva com o número 65 da Panis Racing Oreca de Manuel Maldonado. A Panis Racing Oreca terminou a corrida em segundo lugar na classe e segue para o Algarve com 56 pontos, apenas um ponto à frente do número 28 da IDEC Sport Oreca. São 26 pontos entre o primeiro e o sexto classificados na LMP2, o que significa que todos são matematicamente capazes de conquistar o campeonato em Portugal.

LMP2 Pro/Am – Vários candidatos

A Racing Team Turkey regressou ao topo da classificação do campeonato depois de terminar no 2º lugar nas Ardenas. A equipa de bandeira turca composta por Salih Yoluç, Charlie Eastwood e Louis Delétraz soma 74 pontos, apenas quatro pontos à frente do número 83 da AF Corse e de dois dos pilotos François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. Os vencedores das 4 Horas de Spa-Francorchamps LMP2 Pro/Am Alexandre Coigny, Nico Lapierre e Malthe Jakobsen estão com 58 pontos no número 37 da COOL Racing, 16 atrás dos líderes com 52 pontos ainda ‘na mesa’.

LMP3 – Cool Racing pode gerir

A terceira vitória em quatro corridas deu ao número 17 da COOL Racing e aos pilotos Adrien Chila, Alejandro Garcia e Marcos Siebert uma vantagem de 46 pontos sobre o resto do pelotão LMP3. O 13 da Inter Europol Competition está em segundo lugar com 45 pontos, o 31 do Racing Spirit of Léman está com 44 pontos e o número 11 da Eurointernational está com 43 pontos. A COOL Racing precisa de terminar em 7º ou melhor nas 4 Horas do Algarve, ou em 8º se conseguir o ponto único para a ‘pole position’, para garantir os títulos após a corrida de sexta-feira.

LMGTE – O último título

Os Porsches nº16 Proton Competition e nº60 Iron Lynx estão empatados no topo da classificação LMGTE com 61 pontos, com a tripla nº16 da Porsche composta por Ryan Hardwick, Zacharie Robichon e Alessio Picariello classificada como líder do campeonato graças ao 1º, 2º e 3º lugares ter em comparação com 1º, 2º e 4º para seus rivais Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni e Matteo Cairoli. O Ferrari nº 57 da Kessel Racing está apenas 8 pontos atrás dos dois Porsche, com Scott Huffaker e Takeshi Kimura com 53 pontos. Com 52 pontos ainda por atribuir, onze dos doze carros LMGTE têm chances matemáticas de conquistar o título, o último desta categoria por os LMGTE pois em 2024 serão substituídos pelos GT3 depois de 13 anos nas grelhas de partida.