European Le Mans Series arranca em Barcelona com grelha preenchida | AutoSport

Quarenta e dois carros participarão na ronda de abertura do European Le Mans Series (ELMS) de 2023 no Circuito de Barcelona-Catalunya, com 4 pilotos lusos entre os 123 concorrentes do pelotão.

Os 7 LMP2, 11 LMP2 Pro/Am, 12 LMP3 e 12 LMGTE estarão em pista na quarta-feira e quinta-feira para os testes oficiais de pré-temporada, com o fim de semana das 4 Horas de Barcelona a começar com os treinos livres na sexta-feira, 21 de abril e qualificação dia seguinte. A corrida de quatro horas realiza-se no domingo, 23 de abril com início às 10h30.

Miguel Cristóvão, Pedro Perino, Manuel Espírito Santo e Rui Águas são os pilotos lusos que estarão em prova durante as seis provas do calendário deste ano do ELMS, que volta a terminar no Autódromo Internacional do Algarve, além dos dois Oreca LMP2 da Algarve Pro Racing (APR) inscritos. Um dos Oreca 07-Gibson competirá na categoria Pro/Am, que este ano terá uma nova identidade, um painel de números azul claro, para o diferenciar da categoria LMP2 e os pilotos bronze terão de qualificar o carro no sábado.

A categoria LMP3 contará com 12 carros – 10 Ligier e 2 Duqueine – na grelha, com três pilotos portugueses. Miguel Cristóvão estará aos comandos do Ligier #13 da Inter Europol Competition, equipa que no ano passado lutou pelo título nesta categoria com outro português, Guilherme Oliveira. Manuel Espírito Santo vai competir no Ligier #8 da Team Virage, enquanto Pedro Perino estará no Duqueine #4 da DKR Engineering. Perino e Espírito Santo estiveram na temporada passada a competir na Fórmula 4 e fazem parte de um lote de jovens pilotos com muita qualidade. Cristóvão passou 2022 a competir no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian SuperCars Endurance, conquistando títulos em ambos, tendo preparado nas duas últimas provas do ELMS da temporada passada o seu regresso a esta competição a tempo inteiro para este ano.

2023 é a temporada final da categoria LMGTE antes da mudança para os carros GT3 no próximo ano, à semelhança do que acontece no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). Para este último ano, três Aston Martins, quatro Porsche 911 e cinco Ferrari 488 irão estar em pista. O experiente Rui Águas vai defender as cores do Ferrari #51 da AF Corse. Um piloto que dispensa qualquer apresentação, tendo conquistado muitas vitórias pelas competições por onde tem passado.

Foto: ELMS