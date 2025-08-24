ELMS: VDS Panis Racing vence, Filipe Albuquerque no pódio e APR vence nos ProAM
A VDS Panis Racing conquistou a sua segunda vitória consecutiva na European Le Mans Series após dominar as 4 Horas de Spa-Francorchamps, ampliando a sua liderança no campeonato com uma condução controlada de Oliver Gray, Esteban Masson e Charles Milesi no Oreca 07-Gibson n.º 48.
The replay of a PACKED start at @circuitspa. 🎥
📺 Watch LIVE on YouTube:
Gray deu o tom desde cedo, fazendo ultrapassagens decisivas sobre Jonas Ried (Iron Lynx–Proton) e o pole position Cem Bolukbasi (Nielsen Racing). Depois que um safety car alterou a ordem a favor de Vlad Lomko, da Vector Sport, Masson recolocou rapidamente a sua equipa na frente, antes que Nick Yelloly colocasse brevemente a Inter Europol Competition na liderança durante a terceira hora, graças a uma paragem mais curta nos boxes.
Our LMP2 podium in Spa 👏
🥉 @RacingNielsen
O ponto de viragem aconteceu quando Masson passou o carro para Milesi pouco antes de uma bandeira amarela em toda a pista, neutralizando qualquer perda de tempo e permitindo ao francês controlar a corrida até à bandeira axadrezada. O n.º 48 cruzou a linha 24,3 segundos à frente do carro da Inter Europol de Yelloly, Tom Dillmann e Jakub Smiechowski.
Elbows out in LMP2! A lovely move from @NickYelloly. 👊
📺
O drama desenrolou-se mais atrás, quando tanto o carro da Genesis Magma Racing/IDEC Sport de Daniel Juncadella, Mathys Jaubert e Jamie Chadwick, como o carro n.º 25 da Algarve Pro Racing de Théo Pourchaire, Lorenzo Fluxa e Mathias Kaiser receberam penalizações stop-go tardias por infrações na pit lane durante a bandeira amarela, enquanto disputavam o pódio. Essas sanções promoveram Bolukbasi, Ferdinand Habsburg e Filipe Albuquerque, da Nielsen Racing, para o terceiro lugar, um pódio saboroso para a equipa que ontem conquistou a pole e que tem trabalhado arduamente para chegar a estes resultados.
Uma corrida consistente do IDEC Sport n.º 28 (Paul Lafargue, Job van Uitert e Paul-Loup Chatin) garantiu-lhes o quinto lugar geral, enquanto o segundo carro da Inter Europol de Pedro Perino, Jean-Baptiste Simmenauer e Luca Ghiotto completou os seis primeiros.
.@Fhabsburg62 is on a mission. 👊
📺
Nos LMP2 Pro/Am, vitória lusa, com o Oreca n.º 20 da Algarve Pro Racing, de Kriton Lentoudis, Olli Caldwell e Alex Quinn, a garantir o triunfo na classe após uma paragem nas boxes bem orquestrada durante a bandeira amarela, a apenas 23 minutos do final. A United Autosports (Oliver Jarvis, Marino Sato e Alex Schneider) teve de se contentar com o segundo lugar, à frente da AO by TF de PJ Hyett, Dane Cameron e Louis Delétraz, que recuperaram de um contacto inicial que obrigou a reparações na carroçaria traseira.
Back-to-back winners… and now the lead grows! 🏆@vdSPanisRacing seizes the moment and dominates Spa! 👏#ELMS #4HSpa pic.twitter.com/GbEhs6hTgf
Nos LMP3, Julien Gerbi, Daniel Nogales e Rik Koen, do Team Virage, conquistaram uma vitória sem complicações que interrompeu o domínio da CLX Motorsport e adiou a entrega do título. Ao volante do Ligier JS P325 – Toyota, o Team Virage aproveitou um dia desastroso para a CLX, cujo trio formado por Paul Lanchere, Theodor Jensen e Adrien Closmenil sofreu três penalizações antes de Closmenil ir para à gravilha em Les Combes e ficar impossibilitado de continuar, pondo fim a uma temporada até então impecável.
The perfect streak ends here for @CLXMotorsport in LMP3. 🥺
The No.17 car of Adrien Closmenil ends up in the gravel after a car issue and loses hopes for a fourth victory in four races. The Swiss crew still holds the lead in the championship.#ELMS #4HSpa pic.twitter.com/XqzDbPM0sl
Apesar dos contratempos, Closmenil ainda lutava pelo segundo lugar antes da sua saída, mas a batalha acabou por ir para a RLR M Sport, com Michael Jensen, Nick Adcock e Gillian Henrion a herdar o segundo lugar. A Inter Europol completou o pódio com Timothy Creswick, Douwe Dedecker e Reece Gold, mesmo depois de Gold ter feito um pião enquanto perseguia Henrion, o que quase permitiu a Ian Aguilera, da Eurointernational, voltar à disputa. Aguilera tinha sido penalizado anteriormente por um toque no Ginetta DKR Engineering de Mikkel Pedersen em La Source.
First victory of the season for the No.8 @groupvirage Ligier 🙌@rikkoenracing, @daninogalessss, and @juliengerbi are the 2025 4 Hours of Spa-Francorchamps winners in the LMP3 category.#ELMS #4HSpa pic.twitter.com/L0DaLeg6MY
LMGT3
A Aston Martin conquistou a sua primeira vitória na classe LMGT3 na ELMS, com Valentin Hasse-Clot, Erwin Bastard e Clement Mateu a levarem o Vantage GT3 Evo da Racing Spirit of Leman à vitória, impedindo a Mercedes-AMG de conquistar o seu primeiro triunfo na série. Mateu liderou no início, depois de ultrapassar o Ferrari da Spirit of Race , mas foi posteriormente ultrapassado pelo Porsche da Iron Dames e pelo Mercedes-AMG da Iron Lynx .
Mercedes ⚔️ Aston Martin for the lead in LMGT3!
Valentin Hasse-Clot put pressure on Fabian Schiller but the German driver manages to keep the lead for @IronLynx_.
📺
Bastard conseguiu recuperar a liderança antes de passar o volante a Hasse-Clot, que passou grande parte da última hora preso atrás do AMG de Fabian Schiller. Ambos os pilotos tiveram de fazer paragens tardias para reabastecer, e Hasse-Clot saiu na frente, resistindo a uma investida de Schiller na última volta para garantir a vitória.
O Ferrari da Kessel Racing de Ben Tuck, Takeshi Kimura e James Calado completou o pódio, enquanto o Porsche da Iron Dames de Michelle Gatting, Celia Martin e Sarah Bovy teve de se contentar com o quarto lugar após uma paragem tardia nas boxes. A Aston Martin tornou-se assim o quarto fabricante diferente a vencer na LMGT3 nesta temporada.
Strategy, speed – they got it all! @RSofLeman wins the LMGT3 category with the No.59 Aston Martin at Spa-Francorchamps, while the LMP2 Pro/Am win goes to the No.20 @APRacingTeam Oreca.#ELMS #4HSpa pic.twitter.com/6j3nmfnfzt
