ELMS: Vaillante regressa ao mundo real com a TDS Racing | AutoSport

As histórias dos livros de banda desenhada de Jean Graton sobre o herói Michel Vaillant, permitiram a muitos de nós a descoberta do automobilismo. Com várias vitórias e conquistas nas aventuras contadas nos livros, o nome da equipa Vaillante já passou para o mundo real algumas vezes. A Vaillante Rebellion competiu em 2017 no campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA e em 2022, o nome da equipa dos livros de Graton vai tornar a aliar-se a uma equipa do mundo real e competir no European Le Mans Series (ELMS) de 2022 e 2023.

O projeto TDS x Vaillante irá competir com um LMP2 no ELMS e está ainda dependente do resultado da comissão de seleção para poder competir nas 24 horas de Le Mans. A tripulação Pro Am, será composta por Mathias Beche, Philippe Cimadomo e Tijmen Van der Helm, com o objetivo de competir na lendária corrida francesa em 2023, por ser o centenário das 24 Horas de Le Mans e o centenário do nascimento de Jean Graton.

A equipa TDS Racing passou seis temporadas no ELMS e com a designação Thiriet by TDS Racing conquistou o título em 2012.