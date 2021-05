ELMS: United e Algarve Pro Racing em Destaque | AutoSport

Terminou há instantes o segundo treino livre para as 4h de Red Bull Ring a contar para o ELMS. A United Autosports e a Algarve Pro Racing estiveram em destaque.

No primeiro treino (realizado ontem) foi o #22 da United a fazer o melhor registo. Phil Hanson fez o tempo de 1:22.051, 0,056s à frente do G-Drive Racing Aurus 01 #26 (Nyck de Vries) e do Dragonspeed Oreca 07 #21 (Ben Hanley) por 0,058s. o que mostra o equilíbrio. Este último foi o mais rápido dos carros Pro Am. O #37 Oreca of Cool Racing (Nicolas Lapierre) foi quarto e o #41 da Team WRT (Yifei Ye) completou os cinco primeiros. Os intervalos eram muito próximos, com 12 LMP2s dentro de um segundo um do outro!

Seguindo a tendência verificada nos testes que antecederam a prova, o Duqueine M30-D08 #4 da DKR Engineering (Laurents Hörr) foi o mais rápido do LMP3, à frente dos dois Ligier JS P320 da United Autosports, o #2 e o #3.

O Ferrari #88 AF Corse 488 GTE de Manu Collard, François Perrodo e Alessio Rovera foi o mais rápido dos GTEs. Seguiram-se dois Ferrari da Iron Lynx, o #60 à frente do #80…

Na sessão de hoje de manhã foi a equipa portuguesa da APR a fazer o melhor registo. Ferdinand Habsburg fixou o tempo mais rápido em 1:21:741 no seu Oreca #24 da Algarve Pro Racing, à frente do G-Drive #25 bem como do #22 da United Autosports, do DragonSpeed #21 e do #32 da United Autosports.

Em LMP3 foi o Team Virage (Ligier JS P320 #20) a fazer o melhor registo e em GTE o #88 voltou a fazer o melhor tempo. A sessão de qualificação está agendada para às 13:50, hora portuguesa.

Resultados AQUI

Foto: José Bispo