ELMS: Três pilotos portugueses nas 4 Horas de Spa-Francorchamps
A segunda metade da temporada da European Le Mans Series 2025 arranca na Bélgica, entre 22 e 24 de agosto, com a 10.ª edição das 4 Horas de Spa-Francorchamps. A grelha contará com 44 carros e 129 pilotos de 29 países.
LMP2 (13 carros)
Após a vitória em Imola, Ollie Gray, Charles Milesi e Esteban Masson (VDS Panis Racing) lideram o campeonato com 51 pontos, apenas mais um que o trio da IDEC Sport (Jamie Chadwick, Mathys Jaubert, Daniel Juncadella). O Inter Europol Competition nº 43 ocupa o terceiro lugar, a 13 pontos da frente. As formações mantêm-se praticamente inalteradas face a Imola, com exceção da CLX Motorsport, que alinhará apenas Manuel Espírito Santo e Enzo Fittipaldi, e da entrada de Benjamin Pedersen na Duqueine Team.
LMP2 Pro/Am (8 carros)
A vitória em Itália colocou a AO by TF (PJ Hyett, Dane Cameron, Louis Delétraz) na liderança com 48 pontos, seguidos pelo Proton Competition (44 pts) e pelo TDS Racing (42 pts). O top 6 está separado por apenas 13 pontos, prometendo uma luta intensa nas três provas restantes.
LMP3 (10 carros)
A CLX Motorsport (Paul Lanchere, Adrien Closmenil, Theodor Jensen) soma três vitórias em três corridas, liderando com 78 pontos — mais 45 que o segundo classificado. Um triunfo em Spa garantiria o título com duas corridas de antecedência.
LMGT3 (13 carros)
A regularidade da Spirit of Race Ferrari (Matt Griffin, Duncan Cameron, David Perel) garante a liderança com 39 pontos, à frente da TF Sport Corvette (33 pts) e das Iron Dames Porsche (Sarah Bovy, Michelle Gatting, Célia Martin), com 30 pontos. Bovy espera que o fator casa traga novo pódio. Destaque ainda para a entrada de Antares Au no Porsche da Proton Competition, ao lado de Picariello e Matteo Cressoni.
Os Portugueses
Filipe Albuquerque regressa aos comandos do Oreca 24 da Nielsen Racing, enquanto Pedro Perino estará novamente aos comandos do 34 da Inter Europol, tal como o já referido Manuel Espirito Santo no Oreca 47. A Algarve Pro Racing mantém dois carros, o 25 nos LMP2 e o 20 nos LMP2 Pro Am.
A corrida será a 4.ª ronda do campeonato e terá lugar no lendário Circuit de Spa-Francorchamps, conhecido pelas suas curvas icónicas como Eau Rouge e Raidillon.
