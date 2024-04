ELMS: Temporada começa em Barcelona com equipa e 4 pilotos lusos entre os inscritos

Após 23 semanas desde a última corrida da temporada de 2023 em Portugal, a lista de inscritos para a ronda de abertura do European Le Mans Series (ELMS) de 2024 foi revelada com 43 inscritos, incluindo dois protótipos da Algarve Pro Racing e quatro pilotos lusos.

Bernardo Pinheiro, Manuel Espírito Santo, Miguel Cristóvão e Pedro Perino são os pilotos portugueses no extenso pelotão do ELMS que competirá nas 4 Horas de Barcelona, que terão lugar no domingo, 14 de abril. A grelha apresentará a maior entrada de concorrentes LMP2 em todo o mundo, depois de terem perdido espaço na grelha do Campeonato do Mundo de Resistência. Serão 22 carros nas classes LMP2 e LMP2 Pro/Am, onde se incluem os dois da Algarve Pro Racing. Também se assistirá ao regresso dos carros de GT3 ao ELMS pela primeira vez desde 2015, na nova categoria LMGT3.

Serão 29 equipas e 128 pilotos, representando 29 nações diferentes. A categoria LMP2 para todos os alinhamentos de pilotos profissionais duplica, passando de 7 carros em 2023 para 14 nesta época.

A atual campeã Algarve Pro Racing regressa para defender o seu título, com Alex Lynn a ser acompanhado por Olli Caldwell e Matthias Kaiser no Oreca 07-Gibson n.º 25.

A lista pilotos em LMP2 é composta por um impressionante conjunto de campeões e vencedores de corridas de todos os quadrantes do desporto motorizado e inclui Robert Kubica, Felipe Drugovich, Ritomo Miyata, Louis Delétraz, Paul Di Resta, Frederik Vesti, Ferdinand Habsburg, Will Stevens e muitos outros, o que faz desta a grelha muito competitiva.

Existem 8 inscritos para os LMP2 Pro/Am, que apresenta os mesmos carros que a classe LMP2, mas com um piloto de bronze no alinhamento. A Algarve Pro Racing coloca um outro Oreca para Kriton Lentoudis, Richard Bradley e Alex Quinn.

A categoria LMP3 contará com dez carros. A COOL Racing regressa para defender os seus títulos de equipa de 2022 e 2023 com um único Ligier JS P320, com os portugueses Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo a juntarem-se ao suíço Cédric Oltramare.

Somam-se as participações de Pedro Perino no carro nº 88 da Inter Europol Competition, partilhado com Alexander Bukhantsov e Kai Askey, além de Bernardo Pinheiro no Ligier nº8 da Team Virage, tendo como companheiros de equipa Julien Gerbi e Gillian Henrion.

Onze carros vão competir na categoria LMGT3 em 2024, a primeira vez que os GT3 começam uma corrida do ELMS desde as 4 Horas do Estoril em 2015. A grelha de partida para o European Le Mans Series de 2024 terá Ferrari, Aston Martin, Porsche e Lamborghini frente a frente.

Foto: European Le Mans Series / FocusPackMedia – HarryParvin