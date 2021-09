ELMS, Spa: WRT vence e conquista o título | AutoSport

Um ano de estreia perfeito! A WRT apostou nos LMP2, já a pensar no futuro, com a Audi a entrar no endurance e a aposta revelou-se acertada com a conquista do título europeu com ainda uma corrida por realizar. A WRT foi claramente a melhor equipa nesta época do ELMS e Louis Delatraz, Robert Kubica e Yifei Ye compensaram a amarga desistência em Le Mans, com um título europeu.

O fim de semana começou atribulado, com uma sessão de qualificação com duas interrupções motivadas por violentos acidentes. Em LMP3, o carro #12 da Racing Experience, com David Hauser ao volante, teve uma saída de pista já na zona de Raidillon , sem consequências de maior para o piloto mas com o seu carro a ficar severamente danificado, numa saída de pista no início da sessão de qualificação, um cenário muito semelhante ao que aconteceu depois das demoradas reparações nas proteções da pista, com o carro #32 da United Autosports, com Nico Jamin ao volante, a sair de pista também na mesma zona, provocando nova interrupção na sessão, com o piloto também a sair aparentemente sem consequências de maior para si. Já o carro não veria mais uma pista e a equipa trabalhou durante toda a noite para fazer a troca de chassis que foi feita a tempo da prova, num esforço tremendo por parte da United Autosport.

A corrida começou de forma atribulada com um toque em La Source, primeira curva da pista a resultar em vários piões. Salih Yoluc falhou a travagem no Oreca #34 da Racing Team Turkey e tocou no #26 da G-Drive, com Roman Rusinov ao volante, que motivou também o pião de Phil Hansen no #22 da United Autosport. Pouco depois um toque entre um LMGTE e um LMP3 motivou a entrada do primeiro Safety Car. O #26 regressou às boxes para reparações mas foi obrigado a desistir pouco depois de ter saído das boxes. Também o #34 da Racing Team Turkey viria a desistir mais à frente na corrida com problemas na direção.

Depois de ter conquistado a pole para a corrida, Charles Milesi manteve o #37 da COOL Racing na frente da corrida nos primeiro minutos da prova, mas depois das primeiras paragens nas boxes foi o inevitável #41 da WRT a colocar-se na frente da corrida, o que se manteve praticamente durante o resto da prova. Os incidentes neste fim de semana foram numerosos e um dos mais violentos foi entre o Oreca #24 de Diego Menchaca (Algarve Pro Racing), com o Ferrari #55 de Duncan Cameron (Spirit of Race), motivando o segundo período de Safety Car, perto do meio da prova.

O #32 da United, com Manuel Maldonado ao volante chegou à liderança, graças às paragens nas boxes, mas foi por pouco tempo pois Yifei Ye tratou de recuperar a liderança pouco depois. Antes desta luta, o #41 teve na primeira metade da corrida a concorrência forte do #28 da IDEC Sport, com Kubica a ter de suar para manter-se na frente de Patrick Pilet. O #32 da United tentou manter-se sempre por perto do #41, com o #30 da Duqueine Team a juntar-se também ao lote de candidatos ao pódio, assim como o #65 da Panis Racing.

Já na segunda metade da corrida mais um incidente, desta vez com um LMP3 (#13 da Inter Europol Competition) a embater com violência nas proteções da pista da curva Paul Frére, que levou a mais uma neutralização da prova com um Full Course Yellow. Infelizmente não foi o único LMP3 a ter um incidente e já nos últimos minutos o #5 da MV2S Racing perdeu o controlo em Eau Rouge e embateu contras as proteções da pista, o que na prática confirmava a vitória do #41 da WRT com o #30 a nunca conseguir aproximar-se o suficiente para tentar a vitória. Assim Kubica, Delatraz e Ye venceram e conquistaram o título, sucedendo a Phil Hanson e Filipe Albuquerque, com a WRT a suceder à United Autosport no topo do ELMS. No pódio ficou o #30 da Duqueine Team (T. GOMMENDY / R. BINDER / M. ROJAS) e o #65 da Panis Racing (J. CANAL / W. STEVENS / J. ALLEN).

Em Pro/Am a vitória sorriu ao #37 da Cool Racing, depois da excelente prestação na qualificação e no início da corrida, o que valeu um quarto lugar final à geral, primeiro na sua categoria.

Em LMP3 a luta foi também interessante com o #14 da Inter Europol e o #2 da United Autosports em destaque mas a luta final foi entre o #4 da DKR Engineering (na luta pela vitória desde o arranque) e o #19 da COOL Racing, que passou o fim da corrida em modo defensivo a proteger-se dos ataques do #2 da United. Depois de ontem Laurents Horr ter conquistado a pole, a dupla Horr e Mathieu de Barbuat levou a melhor sobre a tripulação do #19, com o único Duqueine M30 – D08 a vencer a armada dos Ligier JS P320 – Nissan.

Em LMGTE, as primeiras lutas na frente foram entre o Porsche 911 RSR-19 #77 da Proton Competition e o Aston Martin Vantage AMR #95 da TF Sport mas os Ferrari #83 da Iron Lynx e #88 da AF Corse depressa assumiram o protagonismo. O #88 (F. PERRODO / E. COLLARD / A. ROVERA) acabou por vencer a prova, seguido do Ferrari #80 da Iron Lynx (M. CRESSONI / R. MASTRONARDI / M. MOLINA) e do #83 (R. FREY / S. BOVY / M. GATTING).

Segue-se a última ronda do ano, em Portimão, com o Carrocel português a receber a última ronda do campeonato europeu e apesar do título principal já estar entregue, há ainda boas lutas pelo segundo lugar e nas restantes categorias.

