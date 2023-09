ELMS, Spa: Triunfo da Algarve Pro Racing à geral e pódio para Miguel Cristóvão entre os LMP3 | AutoSport

A Algarve Pro Racing (APR) venceu as 4 Horas de Spa-Francorchamps, a quarta ronda do European Le Mans Series, fazendo-se ouvir ‘A Portuguesa’ no traçado belga. Enquanto a estrutura lusa subiu ao mais alto lugar do pódio com a tripulação do Oreca nº25 nos LMP2, Miguel Cristóvão e os seus companheiros de equipa da Inter Europol Competition também celebrou o segundo lugar alcançado entre os LMP3.

Depois da pole position alcançada na sessão de qualificação, a tripulação do Oreca da APR, composta por Kyffin Simpson, James Allen e Alexander Lynn festejou o triunfo no final das 4 Horas de Spa-Francorchamps, batendo o Oreca nº37 da Cool Racing (A. Coigny / M. Jakobsen / N. Lapierre), por 1.8 segundos de diferença, que por sua vez, foram os melhores da classe LMP2 Pro-Am.

O terceiro lugar da geral pertenceu à tripulação do Oreca nº83 da AF Corse de Matthieu Vaxiviere, Alessio Rovera e François Perrodo, depois de terem ultrapassado o protótipo da Racing Team Turkey (S. Yoluc / C. Eastwood / L. Deletraz), conduzido na altura por Louis Deletraz depois do último período de Full Course Yellow da corrida.

Alex Lynn foi quem levou o carro da APR a cruzar pela última vez a linha de meta, confirmando a segunda vitória da temporada da equipa portuguesa, depois de ser apenas o quarto classificado a cerca de 10 minutos para o final da prova. No entanto, os adversários que ainda estavam à sua frente tinham de parar para reabastecer, fazendo com que o britânico voltasse à liderança do pelotão.

O segundo carro da APR, pilotado por Fred Poordad, Bent Viscaal e Tristan Vautier terminou na sétima posição da geral, sexto classificado entre os Pro-Am.

Nos LMP3, depois de Manuel Espírito Santo, no Ligier JS P320 nº 8 da Team Virage, ter herdado a pole position por penalização de uma equipa adversária – tendo assinado o segundo melhor tempo da qualificação – foi a vez de outro piloto português subir ao pódio. Miguel Cristóvão e os companheiros de equipa Kai Askey e Wyatt Brichacek no Ligier nº13 da Inter Europol Competition terminaram a 2.5 segundos dos vencedores da categoria, Marcos Sieberg, Alejandro Garcia e Adrien Chila no carro nº17 da Cool Racing.

Manuel Espírito Santo terminou a corrida no quinto posto da classe e Pedro Perino, o terceiro luso a competir nos LMP3, com o Duqueine nº4 da DKR Engineering foi sétimo.

Por último, nos LMGTE, Rui Águas terminou próximo do pódio, alcançando o quarto posto no Ferrari 488 GTE Evo nº51 da AF Corse. O triunfo coube à tripulação do Porsche 911 RSR-19 da Proton Competition, composto por Ryan Hardwick, Zacharie Robichon e Alessio Picariello.

TEMPOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: European Le Mans Series / FocusPackMedia – HarryParvin