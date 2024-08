ELMS, Spa: Portugueses em destaque na qualificação

Excelente qualificação para as cores lusas, com os pilotos nacionais que correm em LMP3 a mostrarem o seu talento. Nas contas à geral foi Louis Deletraz a ficar com o melhor tempo no carro nº 14 da AO by TF.

A qualificação para as 4 Horas de Spa-Francorchamps decorreu sob um céu limpo com uma temperatura de 28°C. James Allen fez inicialmente a pole provisória na classe LMP2 ao volante do Duqueine nº 30. No entanto, a sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha a pouco menos de seis minutos do fim, devido ao facto de Ben Hanley, no Oreca n.º 22 da United Autosports, ter ido para a gravilha na Curva 11 e de Fred Vesti ter tido um outro incidente em Les Combes.

Após o reinício da sessão, os pilotos tiveram tempo para apenas mais uma volta de controlo. Louis Deletraz assegurou a pole position com um tempo de 2m01,253, tornando-se o quarto pole sitter diferente em 2024. Charles Milesi colocou o Oreca n.º 65 da Panis Racing na primeira linha, pouco à frente do líder do campeonato Tom Dillmann no n.º 43 da Inter Europol Competition. Ritomo Miyata conquistou um lugar na segunda linha com o carro n.º 37 da COOL Racing.

LMP2 Pro/Am: Rodrigo Salles garantiu a pole na estreia para a equipa Richard Mille by TDS com um tempo de 2m04,537, batendo por pouco Giorgio Roda da Proton Competition por 0,033 segundos. John Falb, que liderou a maior parte da sessão, terminou em terceiro, a apenas 0,133 segundos da pole, enquanto o atual campeão François Perrodo ficou em quarto.

LMP3: Gael Julien conquistou a sua segunda pole da época de 2024 para a RLR MSport, com um tempo de 2m11,887 numa sessão dramática. Manuel Espírito Santo liderou brevemente antes de Julien garantir o primeiro lugar por apenas 0,040 segundos no minuto final.

LMGT3: Hiroshi Hamaguchi fez a pole para a Iron Lynx no Lamborghini Huracan nº 63 com uma volta dominante de 2m17,873. Johnny Laursen, no Ferrari nº 50, e Martin Berry, no Aston Martin nº 97, garantiram o segundo e terceiro lugares, respetivamente. O Porsche nº 85 da Iron Dames, recentemente reparado após um acidente anterior, viu Sarah Bovy qualificar-se em quinto lugar no seu circuito caseiro.

Os Portugueses

O #21 de Filipe Albuquerque, que este fim de semana regressa a Spa para o ELMS ficou em quinto lugar da categoria LMP2 Pro/Am. Já em LMP3 onde o continente de pilotos nacionais é mais numeroso, Manuel Espírito Santo, no #17 da Cool Racing esteve em destaque, com o segundo lugar (sendo colega de equipa de Miguel Cristóvão), ficando muito perto da pole, com Pedro Perino a ficar logo atrás em terceiro no #88 da Inter Europol Competition. Bernardo Pinheiro no #8 do Team Virage ficou no quarto lugar, com margens muito reduzidas. Assim, foi um excelente dia para as cores lusas, com os pilotos nacionais nos primeiros lugares.

No que diz respeito à Algarve Pro Racing, a equipa sediada no Algarve conquistou o sexto lugar nos LMP2 com o carro #25 (M. KAISER / O. CALDWELL / A. LYNN) e o sétimo tempo com o carro #20 (K. LENTOUDIS / R. BRADLEY / A. QUINN).