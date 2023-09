ELMS, Spa: Portugueses em bom plano nos treinos livres | AutoSport

Já tivemos as duas sessões de treinos livres na pista belga de Spa-Francorchamps na antepenúltima jornada do ano, e no último fim de semana da época (Portimão recebe jornada dupla). Os representantes lusos estiveram em bom plano e prometem bons resultados para a qualificação (hoje ao início da tarde) e a corrida de amanhã.

No TL1 foi o #22 da 2 United Autosports (M. Sato / P. Hanson / O. Jarvis) a fazer o melhor tempo, 2:05.030, com o Oreca #37 da COOL Racing (A. Coigny / M. Jakobsen / N. Lapierre) a fazer o segundo tempo, o melhor nos LMP2 Pro Am. No TL2 foi o #43 da Inter Europol (R. Andrade / O. Caldwell / J. Aberdein) a ficar no topo da tabela de tempos (2:04.530), com o melhor Pro AM a ser o #21 da United Autosports (D. Schneider / A. Meyrick / N. Piquet Jr), em quarto da geral. Para a Algarve Pro Racing, o primeiro treino deu um quarto lugar para o #20 Pro Am (D. Schneider / A. Meyrick / N. Piquet Jr) sexto lugar na geral para o carro #25 (K. Simpson / J. Allen / A. Lynn).

Nos LMP3 o #31, Racing Spirit of Le Man (J. Wolff / J. Foubert / A. Doquin) fez o melhor tempo no TL1 – 2:12.789 – e no TL2 foi o #8 Team Virage de Manuel Espírito Santo (M. Jensen / N. Adcock / M. Espirito Santo) a fazer o melhor registo – 2:12.212. Nas contas dos piloto lusos, MES liderou o TL2 e no TL1 a sua equipa ficou em quarto. Pedro Perino e o seu #4 da DKR Engineering foi 11º no TL1 e quarto no TL2. Miguel Cristóvão foi no #13 da Inter Europol Competition foi quarto no TL1 (M. Cristóvão / K. Askey / W. Brichacek) e 11º no TL2.

Nos LMGTE, Rui Aguas foi quinto no primeiro treino e sexto no segundo treino no Ferrari #51 da 51 AF Corse.

A qualificação está agendada para as 14 e 30 e a corrida começa amanhã às 11 e 30.

Resultados AQUI