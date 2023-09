ELMS, Spa: Pole para Alex Lynn e a Algarve Pro Racing | AutoSport

Excelente tarde para as cores lusas em Spa, na quarta jornada do ELMS. Alex Lynn fez a volta mais rápida da sessão de qualificação, percorrendo o Circuito de Spa-Francorchamps em 2:03,564 no Oreca #25 da Algarve Pro Racing (K. Simpson / J. Allen / A. Lynn) para conquistar a primeira pole da equipa na temporada de 2023.

O #22 da United Autosports (M. Sato / P. Hanson / O. Jarvis), com Phil Hanson ainda lutou pelo primeiro lugar as teve de se contentar com o segundo lugar da grelha apenas 0,108s atrás do tempo de Lynn. O #28 da IDEC Sport, com Laurents Hörr completou o top 3 à geral.

Salih Yoluc conquistou a sua quarta pole position da época de 2023, com o Oreca # 34 da Racing Team Turkey assinando o tempo de 2:05,221. A seis décimas da referência, ficou Giorgio Roda no #99 da Proton Competition e Tom Van Rompuy levou o #3 da DKR Engineering ao top3. O #20 da Algarve Pro Racing ficou na décima posição.

Oscar Tunjo garanitu a pole position em LMP3 para a corrida de amanhã com um tempo de 2:10,554 no Duqueine-Nissan #12 da WTM by Rinaldi Racing sete décimos à frente do seu rival mais próximo. O #8 da Team Virage, conduzido pelo português Manuel Espírito-Santo, fez uma volta em 2:11,285 e conquistou o segundo lutar, 0,345 à frente de Ryan Harper-Ellam, no Ligier #7 da Nielsen Racing.

O #13 de Miguel Cristóvão ficou no oitavo posto, e o #4 de Pedro Perino terminou no décimo posto.

Em LMGTE, Ryan Hardwick conquistou a sua primeira pole no ELMS com o Porsche da Proton Competition, com o tempo de 2:17,385. O #51 de Rui Águas ficou-se pelo décimo posto.

A corrida começa amanhã, às 10 e 30, hora portuguesa

