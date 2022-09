ELMS, Spa: Miguel Cristóvão regressa aos LMP3 | AutoSport

Na próxima ronda do ELMS, a representação portuguesa ganha mais força com Miguel Cristóvão, que regressa aos LMP3 na pista belga de Spa Francorchamps.

O piloto português sagrou-se bicampeão da Ultimate Cup Series nos últimos dois anos, tendo em 2022 optado por disputar o Iberian Supercars, mas com o intuito de preparar um programa de LMP3 na próxima temporada.

No entanto, as suas prestações aos comandos de LMP3 não passou despercebida, afirmando-se como um dos melhores ‘gentlemen drivers’ da categoria, e surgiu uma oportunidade para terminar a temporada deste ano das European Le Mans Series aos comandos de um carro da categoria.

Miguel Cristóvão não enjeitou a possibilidade e disputará as 4 Horas de Spa-Francorchamps e as 4 Horas de Portimão aos comandos de um Ligier JS P3 da Eurointernational que dividirá com Xavier Lloveras:

“Foi uma boa oportunidade que me surgiu e tinha de a aproveitar, até porque me permite participar na última ronda da competição, que se disputa no Algarve. É um novo campeonato para mim, muito competitivo, e será muito bom para avaliar opções para um programa de LMP3 em 2023”, afirmou o português.

Para a ronda de Spa-Francorchamps, um traçado que conheceu apenas aos comandos de um GT4, Miguel Cristóvão está empenhado em lutar por bons resultados, mas admite que será um desafio. “É sempre bom regressar a um LMP3, dado que é um carro fantástico e dá muito prazer de condução. Vou ter de mudar o ‘chip’, dado que este ano estou a competir de GT4, e vou também de ter de reaprender a pista, mas penso que posso ser competitivo e vamos lutar por ter uma boa classificação com o apoio da Eurointernational e do Xavier”, concluiu o português.