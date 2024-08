ELMS Spa, Miguel Cristóvão: “Estamos muito competitivos”

Miguel Cristóvão está numa excelente posição para as 4 Horas de Spa-Francorchamps, a quarta ronda das European Le Mans Series, depois de uma qualificação que assegurou o segundo posto ao carro da COOL Racing.

O português volta à competição na pista belga, depois da pausa de verão e com os seus colegas e equipa, tem mostrado um bom nível competitivo, desde a primeira sessão de treinos-livres.

Para a qualificação de hoje foi Manuel Espírito Santo, colega de equipa de Miguel Cristóvão juntamente com Cédric Oltramare, o incumbido de pilotar o Ligier JS P320, tendo estado na luta pela pole-position, terminando no segundo posto a apenas 0,040s do mais rápido.

Miguel Cristóvão mostra-se satisfeito com a performance evidenciada até agora e com o resultado da qualificação. “O fim-de-semana está a correr muito bem, estamos muito competitivos e temos estado sempre entre os três primeiros. Estivemos muito perto de ficar com a pole-position e vamos arrancar de um bom segundo lugar da grelha de partida, depois de uma boa prestação do Manuel”, afirmou o português.

Com uma boa posição para iniciar a corrida de amanhã, Miguel Cristóvão está confiante, muito embora haja desafios pela frente: “como é sabido, o campeonato é muito competitivo e temos de desempenhar o nosso papel na perfeição para podermos assegurar uma boa classificação. Além disso, estamos em Spa-Francorchamps e as condições climatéricas podem sempre ser um factor preponderante. Vamos dar o máximo para podermos assegurar um bom resultado amanhã e voltarmos ao pódio”.

A corrida de domingo, com a duração de quatro horas, terá o seu início às 10h30 e poderá ser seguida em direto no website da competição e na Sport TV6.