ELMS, Spa: Miguel Cristóvão determinado em lutar pelo pódio | AutoSport

Não foi uma sessão de qualificação fácil para a Inter Europol Competition, Wyatt Brichacek e Kai Askey, companheiros de equipa de Miguel Cristóvão no European Le Mans Series. Em Spa-Francorchamps, onde se realiza a quarta ronda das European Le Mans Series, o piloto luso está confiante numa boa corrida, depois de sair de sétimo lugar da grelha entre os LMP3.

O português e os seus colegas de equipa, Kai Askey e Wyatt Brichacek, mostraram-se muito rápidos ao longo dos treinos-livres, rodando consistentemente entre os três primeiros, o que abria boas perspetivas para a qualificação. No entanto, num circuito em que as ultrapassagens não são difíceis, a Inter Europol Competition decidiu focar a sua atenção na prova de quatro horas, sacrificando a performance pura em qualificação.



Wyatt Brichacek, o piloto incumbido de qualificar o Ligier JS P320 número treze, acabou por colocar o protótipo verde e amarelo em sétimo. “Temos mostrado um ritmo muito forte e temos um carro competitivo, mas o nosso foco é na corrida e neste circuito é muito importante pensar na corrida, uma vez existem muitos fatores em ter em conta e decidimos sacrificar a qualificação para sermos ainda mais fortes amanhã. Penso que o sétimo lugar acaba por ser um bom resultado”, afirmou Miguel Cristóvão.



O português parte assim confiante para a prova, que terá quatro horas de duração, estando determinado em lutar pelos lugares do pódio. “A corrida de amanhã será muito exigente, dado que os nossos adversários são fortes e teremos de ser muito eficazes estrategicamente, com a esperadas entradas em pista do Safety-Car, e em Spa-Francorchamps existe sempre a possibilidade de chover. Mas estamos bem preparados e confiantes de que poderemos lutar pelos lugares do pódio”, concluiu Miguel Cristóvão.



A corrida tem o seu início às 10h30 e poderá ser seguida em direto através do Youtube das European Le Mans Series e na Sport TV3.